Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el martes, 24 de febrero

La Antioqueñita de este sábado reveló los números ganadores en sus ediciones día y tarde.

Redacción Loterías
24 de febrero de 2026, 10:47 a. m.
La Antioqueñita Día y Tarde.
La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La lotería Antioqueñita es una de las apuestas más tradicionales de Colombia. Se sortea diariamente en dos ediciones, Día y Tarde, lo que brinda a sus jugadores más oportunidades de participar y optar por atractivos premios.

La mecánica de este juego de azar es bastante sencilla: cada apostador elige una combinación de cuatro cifras entre 0 y 9. A esta fórmula clásica se sumó recientemente la modalidad ‘La Quinta’, que incorpora una balota adicional y amplía las posibilidades de acceder a premios mayores.

Con esta dinámica, en el sorteo número 6339 de este martes 24 de febrero, la combinación ganadora fue 1945, acompañada por “La Quinta” balota número 2.

Resultados del sorteo 6339 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 1945
  • Quinta balota: 2
La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2, se lleva a cabo a las 16:00 horas todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultado del sorteo 6340 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de esta lotería, a continuación podrá encontrar un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 23 de febrero de 2026: 5475 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 22 de febrero de 2026: 7960 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 21 de febrero de 2026: 5633 – Quinta balota: 9

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 23 de febrero de 2026: 7668 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 22 de febrero de 2026: 2230 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 21 de febrero de 2026: 1365 – Quinta balota: 5

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo el miércoles, 25 de febrero, a las 10:00 de la mañana y también podrá visualizarse en directo a través del canal de YouTube, La Red Gana.

Noticias Destacadas