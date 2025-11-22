Suscribirse

Loterías

Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el sábado 22 de noviembre

La Antioqueñita de este sábado reveló los números ganadores en sus ediciones día y tarde.

Redacción Loterías
22 de noviembre de 2025, 5:51 p. m.
Resultados La Antioqueñita
La Antioqueñita día y tarde, resultados de este sábado, 22 de noviembre. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La edición de la Antioqueñita de este sábado, 22 de noviembre 2025, entregó nuevos números que se llevaron los premios mayores tanto en la jornada del día como en la de la tarde.

Con cuatro cifras principales y la modalidad especial de ‘La Quinta’, que ofrece oportunidades adicionales de premio.

Resultado de la Antioqueñita Día

El sorteo de la edición día se realizó a las 10:00 de la mañana, dejó el resultado:

Premio mayor: 5317 - 7

  • Tres últimos números: 317
  • Dos últimos números: 17
  • Cifra completa: 5317
  • Último número: 7
ANTIOQUEÑITA 1: Resultado ANTIOQUEÑITA 1 del SÁBADO 22 de Noviembre de 2025

Resultado de la Antioqueñita Tarde

La edición de la tarde se realizó a las 4:00 p.m., dejando también sus números ganadores:

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos números: pendiente
  • Dos últimos números: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
ANTIOQUEÑITA 2: Resultado ANTIOQUEÑITA 2 del SÁBADO 22 de Noviembre de 2025.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 21 de noviembre de 2025: 1620 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 20 de noviembre de 2025: 8451 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 19 de noviembre de 2025: 1434 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 21 de noviembre de 2025: 6466 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 20 de noviembre de 2025: 6019 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 19 de noviembre de 2025: 6734 – Quinta balota: 3

Cómo funciona la Antioqueñita

La mecánica del juego es sencilla: cada participante elige cuatro números entre el 0 y el 9.

Además, la modalidad “La Quinta” agrega una cifra extra al número apostado, lo que no solo incrementa las opciones de ganar, sino que convierte cada sorteo en un momento cargado de expectativa y emoción.

