Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el sábado 22 de noviembre

La edición de la Antioqueñita de este sábado, 22 de noviembre 2025, entregó nuevos números que se llevaron los premios mayores tanto en la jornada del día como en la de la tarde.

Con cuatro cifras principales y la modalidad especial de ‘La Quinta’, que ofrece oportunidades adicionales de premio.

Resultado de la Antioqueñita Día

El sorteo de la edición día se realizó a las 10:00 de la mañana, dejó el resultado:

Premio mayor: 5317 - 7

Tres últimos números: 317

317 Dos últimos números: 17

17 Cifra completa: 5317

5317 Último número: 7

Resultado de la Antioqueñita Tarde

La edición de la tarde se realizó a las 4:00 p.m., dejando también sus números ganadores:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos números: pendiente

pendiente Dos últimos números: pendiente

pendiente Cifra completa: pendiente

pendiente Último número: pendiente

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Antioqueñita Día

Sorteo del 21 de noviembre de 2025: 1620 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 20 de noviembre de 2025: 8451 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 19 de noviembre de 2025: 1434 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 21 de noviembre de 2025: 6466 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 20 de noviembre de 2025: 6019 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 19 de noviembre de 2025: 6734 – Quinta balota: 3

Cómo funciona la Antioqueñita

La mecánica del juego es sencilla: cada participante elige cuatro números entre el 0 y el 9.