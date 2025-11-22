Loterías
Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el sábado 22 de noviembre
La Antioqueñita de este sábado reveló los números ganadores en sus ediciones día y tarde.
La edición de la Antioqueñita de este sábado, 22 de noviembre 2025, entregó nuevos números que se llevaron los premios mayores tanto en la jornada del día como en la de la tarde.
Con cuatro cifras principales y la modalidad especial de ‘La Quinta’, que ofrece oportunidades adicionales de premio.
Resultado de la Antioqueñita Día
El sorteo de la edición día se realizó a las 10:00 de la mañana, dejó el resultado:
Premio mayor: 5317 - 7
- Tres últimos números: 317
- Dos últimos números: 17
- Cifra completa: 5317
- Último número: 7
Resultado de la Antioqueñita Tarde
La edición de la tarde se realizó a las 4:00 p.m., dejando también sus números ganadores:
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos números: pendiente
- Dos últimos números: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Números ganadores de los tres últimos sorteos
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 21 de noviembre de 2025: 1620 – Quinta balota: 4
- Sorteo del 20 de noviembre de 2025: 8451 – Quinta balota: 1
- Sorteo del 19 de noviembre de 2025: 1434 – Quinta balota: 8
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 21 de noviembre de 2025: 6466 – Quinta balota: 1
- Sorteo del 20 de noviembre de 2025: 6019 – Quinta balota: 8
- Sorteo del 19 de noviembre de 2025: 6734 – Quinta balota: 3
Cómo funciona la Antioqueñita
La mecánica del juego es sencilla: cada participante elige cuatro números entre el 0 y el 9.
Además, la modalidad “La Quinta” agrega una cifra extra al número apostado, lo que no solo incrementa las opciones de ganar, sino que convierte cada sorteo en un momento cargado de expectativa y emoción.