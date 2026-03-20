Loterías

Resultado de la Lotería de Bogotá 19 de marzo: ganador del premio mayor del sorteo 2838

Un número marcó la suerte en el sorteo 2838 de la Lotería de Bogotá.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
20 de marzo de 2026, 6:40 a. m.
El sorteo 2838 de la Lotería de Bogotá dejó un nuevo millonario este 19 de marzo.
El sorteo 2838 de la Lotería de Bogotá dejó un nuevo millonario este 19 de marzo. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 19 de marzo de 2026 el sorteo número 2838, uno de los más esperados por los apostadores en el país. Como es habitual, el juego se llevó a cabo a las 10:25 de la noche, dejando un nuevo millonario en Colombia.

Resultado ganador del premio mayor

El premio mayor de $10.000 millones, cayó:

  • Número: 1509
  • Serie: 303
YouTube video BH2HhWIgTKs thumbnail

Un premio mayor que cambia vidas

El plan de premios de la Lotería de Bogotá continúa siendo uno de los más atractivos del país. Para este sorteo 2838, el esquema incluyó:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones
  • 3 premios secos: $200 millones
  • 6 premios secos: $50 millones
  • 10 premios secos: $20 millones
  • 30 premios secos: $10 millones

Estos montos permiten que no solo el ganador del premio mayor celebre, sino que decenas de apostadores también resulten beneficiados en cada sorteo semanal.

Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 19 de marzo

Loterías

Miloto: números ganadores del jueves 19 de marzo de 2026

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 18 de marzo de 2026, sorteo 4840

Loterías

Lotería Chontico: resultados de los sorteos Día y Noche de este jueves, 19 de marzo

Loterías

Lotería Super Astro Sol el jueves 19 de marzo: estos son los números ganadores de hoy

Loterías

¿Tuvo suerte hoy? Números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy jueves 19 de marzo

Loterías

Lotería de Cundinamarca ahora entregará $10.000 millones más: anuncian aumento de su plan de premios

Loterías

Lotería de Bogotá: resultados del jueves 12 de marzo de 2026

Loterías

Revise si fue el ganador de la Lotería de Bogotá: número afortunado del sorteo del 5 de marzo de 2026

Loterías

Revise si fue el ganador de la Lotería de Bogotá: número afortunado del sorteo del 26 de febrero de 2026

Resultados recientes de la Lotería de Bogotá

En las semanas anteriores, la suerte ha estado repartida en distintos números y series. Estos fueron los últimos resultados antes del sorteo 2838:

  • 12 de marzo de 2026: número 1867 de la serie 400
  • 5 de marzo de 2026: número 5989 de la serie 150
  • 26 de febrero de 2026: número 5816 de la serie 073

La variación en los números ganadores demuestra que el azar sigue siendo el protagonista en cada jornada.