Resultado de la Lotería de Bogotá 19 de marzo: ganador del premio mayor del sorteo 2838

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 19 de marzo de 2026 el sorteo número 2838, uno de los más esperados por los apostadores en el país. Como es habitual, el juego se llevó a cabo a las 10:25 de la noche, dejando un nuevo millonario en Colombia.

Resultado ganador del premio mayor

El premio mayor de $10.000 millones, cayó:

Número: 1509

Serie: 303

Un premio mayor que cambia vidas

El plan de premios de la Lotería de Bogotá continúa siendo uno de los más atractivos del país. Para este sorteo 2838, el esquema incluyó:

Premio mayor: $10.000 millones

$10.000 millones Premio seco: $1.000 millones

$1.000 millones 2 premios secos: $500 millones

$500 millones 3 premios secos: $200 millones

$200 millones 6 premios secos: $50 millones

$50 millones 10 premios secos: $20 millones

$20 millones 30 premios secos: $10 millones

Estos montos permiten que no solo el ganador del premio mayor celebre, sino que decenas de apostadores también resulten beneficiados en cada sorteo semanal.

Resultados recientes de la Lotería de Bogotá

En las semanas anteriores, la suerte ha estado repartida en distintos números y series. Estos fueron los últimos resultados antes del sorteo 2838:

12 de marzo de 2026: número 1867 de la serie 400

número 1867 de la serie 400 5 de marzo de 2026: número 5989 de la serie 150

número 5989 de la serie 150 26 de febrero de 2026: número 5816 de la serie 073

La variación en los números ganadores demuestra que el azar sigue siendo el protagonista en cada jornada.