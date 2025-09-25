Lotería
Resultado de la Lotería de Bogotá: número ganador del premio mayor de 10.000 millones, jueves 25 de septiembre
La jornada nocturna del 25 de septiembre estuvo marcada por el sorteo de la Lotería de Bogotá.
La Lotería de Bogotá realizó este jueves 25 de septiembre de 2025 el sorteo número 2813, en el cual se entregó un premio mayor de 10.000 millones de pesos. Como cada semana, el juego se llevó a cabo a las 10:25 p.m. y dejó un nuevo ganador del millonario acumulado.
Número ganador del premio mayor
En esta ocasión, el número favorecido con el premio mayor de 10.000 millones fue el 8488 con la serie 217, correspondiente al sorteo 2813.
La Lotería de Bogotá, que se juega exclusivamente los jueves en horario nocturno, continúa siendo una de las más tradicionales del país.
Los resultados de las últimas ediciones han sido los siguientes:
- Sorteo del 11 de septiembre de 2025: número 6747 de la serie 224.
- Sorteo del 4 de septiembre de 2025: número 6124 de la serie 297.
- Sorteo del 28 de agosto de 2025: número 9673 de la serie 407.
Plan de premios de la Lotería de Bogotá
Además del premio mayor, el plan de premios vigente incluye múltiples oportunidades de ganar:
- 1 Premio seco de $1.000 millones
- 2 Premios secos de $500 millones
- 3 Premios secos de $200 millones
- 6 Premios secos de $50 millones
- 10 Premios secos de $20 millones
- 30 Premios secos de $10 millones
En total, la Lotería de Bogotá ofrece una amplia red de incentivos que premian tanto a quienes compran billetes completos como a quienes adquieren fracciones.
Recomendaciones y autenticidad del billete
La entidad recordó a los compradores cómo verificar que un billete o fracción es auténtico. Entre las medidas se encuentran:
- Revisar que el número y la fecha del sorteo no presenten alteraciones.
- Confirmar que el precio oficial sea de $18.000 para el billete y $6.000 para la fracción.
- Frotar con una moneda la casilla que contiene la frase “FROTE CON UNA MONEDA”, donde debe aparecer la palabra “AUTÉNTICO”.