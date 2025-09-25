Suscribirse

Lotería

Resultado de la Lotería de Bogotá: número ganador del premio mayor de 10.000 millones, jueves 25 de septiembre

La jornada nocturna del 25 de septiembre estuvo marcada por el sorteo de la Lotería de Bogotá.

Redacción Loterías
26 de septiembre de 2025, 3:49 a. m.
El sorteo de este jueves en la capital otorgó un premio mayor histórico de 10.000 millones de pesos.
El número sorteado en la Lotería de Bogotá volvió a despertar expectativa entre los apostadores. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 25 de septiembre de 2025 el sorteo número 2813, en el cual se entregó un premio mayor de 10.000 millones de pesos. Como cada semana, el juego se llevó a cabo a las 10:25 p.m. y dejó un nuevo ganador del millonario acumulado.

Número ganador del premio mayor

En esta ocasión, el número favorecido con el premio mayor de 10.000 millones fue el 8488 con la serie 217, correspondiente al sorteo 2813.

La Lotería de Bogotá, que se juega exclusivamente los jueves en horario nocturno, continúa siendo una de las más tradicionales del país.

Resultado LOTERIA DE BOGOTA Jueves 25 de Septiembre de 2025

Los resultados de las últimas ediciones han sido los siguientes:

  • Sorteo del 11 de septiembre de 2025: número 6747 de la serie 224.
  • Sorteo del 4 de septiembre de 2025: número 6124 de la serie 297.
  • Sorteo del 28 de agosto de 2025: número 9673 de la serie 407.

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, el plan de premios vigente incluye múltiples oportunidades de ganar:

El sorteo de la Lotería de Bogotá tuvo lugar nuevamente este 18 de septiembre.
La Lotería de Bogotá cerró la noche con el anuncio oficial de los resultados de su sorteo 2813. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Bogotá
  • 1 Premio seco de $1.000 millones
  • 2 Premios secos de $500 millones
  • 3 Premios secos de $200 millones
  • 6 Premios secos de $50 millones
  • 10 Premios secos de $20 millones
  • 30 Premios secos de $10 millones

En total, la Lotería de Bogotá ofrece una amplia red de incentivos que premian tanto a quienes compran billetes completos como a quienes adquieren fracciones.

Recomendaciones y autenticidad del billete

La entidad recordó a los compradores cómo verificar que un billete o fracción es auténtico. Entre las medidas se encuentran:

  • Revisar que el número y la fecha del sorteo no presenten alteraciones.
  • Confirmar que el precio oficial sea de $18.000 para el billete y $6.000 para la fracción.
  • Frotar con una moneda la casilla que contiene la frase “FROTE CON UNA MONEDA”, donde debe aparecer la palabra “AUTÉNTICO”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se destapan nuevos detalles de la desaparición de Angie Miller, pareja de B King: “Dejó su hija de dos años”

2. Las llaves semifinales en la Copa Libertadores 2025: dos brasileños, un argentino y un ecuatoriano

3. Sergio Busquets hace radical anuncio para su futuro y sacude al fútbol: esto fue lo que decidió

4. Atlético Madrid vs. Real Madrid: canal y hora exacta para ver el derbi en vivo desde Colombia

5. Aliste la sombrilla: este es el pronóstico del clima en Bogotá para el viernes 26 de septiembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de BogotáResultadosGanadorpremioNúmerosColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.