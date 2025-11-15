Suscribirse

Resultado de la Lotería de Risaralda: ganador del premio mayor del sorteo del 14 de noviembre de 2025

La expectativa creció en el Eje Cafetero luego de que se anunciara el número ganador del sorteo del 14 de noviembre.

Redacción Loterías
15 de noviembre de 2025, 10:59 a. m.
La noche del 14 de noviembre terminó con una nueva cifra destacada entre los premios entregados por la lotería regional.
La Lotería del Risaralda cerró la semana revelando una combinación que se convirtió en la más esperada por los apostadores. | Foto: Lotería del Risaralda / Getty

La Lotería del Risaralda realizó su sorteo número 2925 este viernes 14 de noviembre de 2025, como es habitual, a las 11:00 p.m., creando expectativas en los jugadores.

Resultado del premio mayor

  • Número: 8647
  • Serie: 091
Resultado LOTERIA DEL RISARALDA Viernes 14 de Noviembre de 2025

Plan de premios

Además del sorteó un premio mayor de 2.333 millones de pesos, cifra que continúa consolidándose como una de las más atractivas entre las loterías regionales del país, también se pusieron en juego los tradicionales “secos”, con un plan de premios de:

  • El Gordo del Risaralda: $300 millones
  • Ángel de la Suerte: $200 millones
  • Mula Millonaria: $150 millones
  • Milagro Millonario: $80 millones
  • Guaca de Oro: $60 millones (3 secos)
  • Cofre de Diamantes: $50 millones (5 secos)
  • Trébol de la Fortuna: $40 millones (3 secos)
  • Secos de Perla: $35 millones (5 secos)
  • Cosecha Millonaria: $30 millones (11 secos)
La Lotería del Risaralda continúa su cronograma de sorteos con la edición 2924, destacada por sus atractivos premios y larga trayectoria.
La serie de resultados recientes sumó un nuevo capítulo con el número que se llevó el premio mayor del sorteo semanal. | Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

Así se comportaron los 3 últimos sorteos de la Lotería del Risaralda

Las combinaciones más recientes fueron:

  • 7 de noviembre de 2025: número 5074, serie 021
  • 31 de octubre de 2025: número 4963, serie 151
  • 17 de octubre de 2025: número 8187, serie 156

Estos resultados muestran una rotación amplia entre series y terminaciones, sin patrones repetitivos visibles.

