Loterías
Resultado de la Lotería de Risaralda: ganador del premio mayor del sorteo del 14 de noviembre de 2025
La expectativa creció en el Eje Cafetero luego de que se anunciara el número ganador del sorteo del 14 de noviembre.
La Lotería del Risaralda realizó su sorteo número 2925 este viernes 14 de noviembre de 2025, como es habitual, a las 11:00 p.m., creando expectativas en los jugadores.
Resultado del premio mayor
- Número: 8647
- Serie: 091
Plan de premios
Además del sorteó un premio mayor de 2.333 millones de pesos, cifra que continúa consolidándose como una de las más atractivas entre las loterías regionales del país, también se pusieron en juego los tradicionales “secos”, con un plan de premios de:
- El Gordo del Risaralda: $300 millones
- Ángel de la Suerte: $200 millones
- Mula Millonaria: $150 millones
- Milagro Millonario: $80 millones
- Guaca de Oro: $60 millones (3 secos)
- Cofre de Diamantes: $50 millones (5 secos)
- Trébol de la Fortuna: $40 millones (3 secos)
- Secos de Perla: $35 millones (5 secos)
- Cosecha Millonaria: $30 millones (11 secos)
Así se comportaron los 3 últimos sorteos de la Lotería del Risaralda
Las combinaciones más recientes fueron:
- 7 de noviembre de 2025: número 5074, serie 021
- 31 de octubre de 2025: número 4963, serie 151
- 17 de octubre de 2025: número 8187, serie 156
Estos resultados muestran una rotación amplia entre series y terminaciones, sin patrones repetitivos visibles.