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Resultado de la lotería del Meta: Consulte si fue el afortunado ganador este miércoles 18 de marzo

Este juego de azar premia a los colombianos las noches de los miércoles.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 10:43 p. m.
Lotería del Meta
Lotería del Meta Foto: Getty Images y logo oficial Lotería del Meta.

Este miércoles 18 de marzo, se jugó la Lotería del Meta a las 10:30 de la noche, como es habitual.

Para esta jornada, el número ganador es: 7226 de la serie 116:

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Sorteo de la Lotería del Meta - miércoles 18 de marzo

Número ganador: 7226

Serie: 116

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Esta es una de las loterías más populares del territorio colombiano. Cada semana, cientos de personas prueban su suerte para poder llevarse millones de dólares, en caso de acertar a los números de las balotas, junto con las tres cifras de la serie.

Para participar, los jugadores deben adquirir un tiquete en algunos de los puntos físicos autorizados. En este, eligen cuatro números entre el 0 y el 9, y una serie de tres dígitos. También tienen la opción de permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.

Los premios para la Lotería del Meta son los siguientes:

  • Premio mayor $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000