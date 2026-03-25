Loterías

Resultado de la lotería del Meta: consulte si fue el afortunado ganador este miércoles, 25 de marzo

Este juego de azar premia a los colombianos las noches de los miércoles.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
25 de marzo de 2026, 10:39 p. m.
Lotería del Meta - 25 de marzo de 2026
Lotería del Meta - 25 de marzo de 2026 Foto: Getty Images y logo oficial Lotería del Meta.

Este miércoles, 25 de marzo, se jugó la Lotería del Meta a las 10:30 de la noche, como es habitual.

Para esta jornada, el número ganador es: 2745 de la serie 080.

Resultado de la lotería del Meta: Consulte si fue el afortunado ganador este miércoles 18 de marzo

Sorteo de la Lotería del Meta - miércoles 25 de marzo

  • Número ganador: 2745
  • Serie: 080
YouTube video CirARWpdpXg thumbnail

Esta es una de las loterías más populares de Colombia. Cada semana, cientos de personas intentan su suerte para ganar millones de dólares si aciertan los números de las balotas, junto con las tres cifras de la serie.

Para participar, los jugadores deben adquirir un tiquete en alguno de los puntos físicos autorizados. En él, eligen cuatro números entre 0 y 9, y una serie de tres dígitos. También tienen la opción de permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.

Loterías

Estos son los resultados de Powerball del miércoles 25 de marzo de 2026

Loterías

Super Astro Sol del miércoles 25 de marzo: estos son los números ganadores

Loterías

Si jugó El Sinuano, estos fueron los resultados del sorteo Día y Noche de este miércoles, 25 de marzo

Loterías

¿Día de suerte? Resultado lotería Chontico del miércoles 25 de marzo de 2026

Loterías

¿Tiene un número ganador? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 25 de marzo

Loterías

Número del premio mayor de la Lotería del Huila: combinación ganadora, 24 de marzo de 2026

Loterías

Lotería de la Cruz Roja: resultados del martes 24 de marzo de 2026

Loterías

Resultado del Super Astro Luna: número y signo zodiacal ganador del 24 de marzo de 2026

Loterías

Lotería del Meta: sorteo del miércoles 11 de marzo de 2026

Loterías

¿Es usted? Se busca al nuevo millonario de Colombia: estos son los resultados de la Lotería del Meta

Los premios para la Lotería del Meta son los siguientes:

  • Premio mayor $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000