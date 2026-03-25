Resultado de la lotería del Meta: consulte si fue el afortunado ganador este miércoles, 25 de marzo

Este miércoles, 25 de marzo, se jugó la Lotería del Meta a las 10:30 de la noche, como es habitual.

Para esta jornada, el número ganador es: 2745 de la serie 080.

Resultado de la lotería del Meta: Consulte si fue el afortunado ganador este miércoles 18 de marzo

Sorteo de la Lotería del Meta - miércoles 25 de marzo

Número ganador: 2745

Serie: 080

Esta es una de las loterías más populares de Colombia. Cada semana, cientos de personas intentan su suerte para ganar millones de dólares si aciertan los números de las balotas, junto con las tres cifras de la serie.

Para participar, los jugadores deben adquirir un tiquete en alguno de los puntos físicos autorizados. En él, eligen cuatro números entre 0 y 9, y una serie de tres dígitos. También tienen la opción de permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.

Los premios para la Lotería del Meta son los siguientes: