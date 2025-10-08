Resultado de la Lotería del Meta este miércoles 8 de octubre 2025: número ganador

La realización del sorteo 3267 de la Lotería del Meta se llevó a cabo a las 10:30 p.m. de este miércoles, 8 de octubre de 2025. Delegados se reunieron para hacer la transmisión oficial del evento, mismo que dejó como ganador al número 2959 con la serie 106.

La Lotería del Meta es una de las más conocidas y populares de Colombia. Gran cantidad de participantes juegan su suerte y están pendientes, cada miércoles, de que se lleve a cabo el sorteo por medio de los canales oficiales.

Transmisión de este miércoles, 8 de octubre de 2025

Número ganador : 2959

: 2959 Serie: 106

A continuación podrá repasar la transmisión oficial del evento. También puede estar pendiente de los canales oficiales de la Lotería del Meta, o en SEMANA le contamos todos los miércoles cómo salió el sorteo del día.

En la Lotería del Meta, nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombi

El próximo sorteo de la Lotería del Meta se llevará a cabo el miércoles, 15 de octubre de 2025. Si en sus planes está participar, tenga en cuenta varios aspectos que le podrían ser de gran ayuda a la hora de elegir su número; como los últimos ganadores o la información acerca del plan de premios.

En la propia web oficial de la Lotería del Meta, aclaran: “Nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”.

Últimos tres ganadores de la Lotería del Meta

1 de otubre de 2025 : número 4972 de la serie 085

: número 4972 de la serie 085 24 de septiembre de 2025 : número 1109 de la serie 040

: número 1109 de la serie 040 17 de septiembre de 2025: número 6738 de la serie 142

Así funciona el plan de premios de la Lotería del Meta: