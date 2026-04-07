Resultado de la Lotería Nacional: Sorteo Mayor, 7 de abril de 2026

La edición número 4008 del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se llevó a cabo este martes 7 de abril de 2026, consolidándose como uno de los eventos más esperados por miles de participantes que buscan un premio capaz de transformar sus vidas en cuestión de segundos.

Números ganadores del Sorteo Mayor 4008

Durante esta jornada, la suerte favoreció a varios billetes con premios destacados. El premio mayor de 21 millones de pesos correspondió al número 37450, siendo el más significativo de la noche.

Otros resultados relevantes del sorteo fueron:

Premio de 2 millones 550 mil pesos: 22806

22806 Premio de 900 mil pesos: 31031

Además, se entregaron premios de menor cuantía que también representan importantes incentivos para los jugadores:

240 mil pesos: 44382, 22526, 54507, 20978

44382, 22526, 54507, 20978 120 mil pesos: 12115, 18847, 53805, 10581, 37078

Un sorteo con mensaje social rumbo al Mundial 2026

En esta edición, el billete del sorteo tuvo un enfoque conmemorativo bajo el lema “Salud en el Mundial Social 2026”, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Salud de México.

Esta institución es la encargada de diseñar y coordinar las políticas públicas en materia de salud en México, incluyendo programas de asistencia social y servicios médicos a través del Sistema Nacional de Salud, conforme a lo establecido en la legislación vigente.