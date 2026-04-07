Loterías

Resultado de la Lotería Nacional: Sorteo Mayor, 7 de abril de 2026

Miles de jugadores conocieron este 7 de abril los números ganadores de uno de los sorteos más tradicionales.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
7 de abril de 2026, 10:34 p. m.
La jornada de este martes estuvo marcada por la revelación de los números ganadores del Sorteo Mayor 4008.
La jornada de este martes estuvo marcada por la revelación de los números ganadores del Sorteo Mayor 4008. Foto: Lotería Nacional

La edición número 4008 del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se llevó a cabo este martes 7 de abril de 2026, consolidándose como uno de los eventos más esperados por miles de participantes que buscan un premio capaz de transformar sus vidas en cuestión de segundos.

Números ganadores del Sorteo Mayor 4008

Durante esta jornada, la suerte favoreció a varios billetes con premios destacados. El premio mayor de 21 millones de pesos correspondió al número 37450, siendo el más significativo de la noche.

Otros resultados relevantes del sorteo fueron:

  • Premio de 2 millones 550 mil pesos: 22806
  • Premio de 900 mil pesos: 31031

Además, se entregaron premios de menor cuantía que también representan importantes incentivos para los jugadores:

  • 240 mil pesos: 44382, 22526, 54507, 20978
  • 120 mil pesos: 12115, 18847, 53805, 10581, 37078
YouTube video QxcKSF5oNAU thumbnail

Un sorteo con mensaje social rumbo al Mundial 2026

En esta edición, el billete del sorteo tuvo un enfoque conmemorativo bajo el lema “Salud en el Mundial Social 2026”, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Salud de México.

Esta institución es la encargada de diseñar y coordinar las políticas públicas en materia de salud en México, incluyendo programas de asistencia social y servicios médicos a través del Sistema Nacional de Salud, conforme a lo establecido en la legislación vigente.