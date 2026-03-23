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Resultado de Super Astro Luna, 23 de marzo de 2026: ¿le atinó al número ganador?

Conozca la combinación ganadora del último sorteo de Super Astro Luna, uno de los juegos más populares del país.

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Redacción Loterías
23 de marzo de 2026, 8:58 p. m.
Súper Astro Luna - lunes 23 de marzo de 2026.
Súper Astro Luna - lunes 23 de marzo de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

En la noche de este lunes, 23 de marzo de 2026, sobre las 8:30 p.m., se jugó un nuevo sorteo de Super Astro Luna. El resultado dejó como ganador el número 9924 con el signo Tauro. Consulte los detalles en la web oficial.

Aquí puede consultar la señal oficial del último sorteo en Super Astro Luna, con el desarrollo completo del evento y la revelación de la combinación ganadora de la noche.

Super Astro Luna - sorteo del 21 de marzo de 2026

  • Número ganador: 9924
  • Signo: Tauro
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Resultados de la Lotería de Santander del viernes 20 de marzo 2026: este es el número ganador

Estos son los últimos tres ganadores de Super Astro Luna

Como referencia, revise los tres resultados anteriores al sorteo de este lunes, correspondientes al 20, 21 y 22 de marzo de 2026, los cuales quedaron así:

  • Sorteo del 22 de marzo de 2026: número 4515 con el signo Leo
  • Sorteo del 21 de marzo de 2026: número 2393 con el signo Tauro
  • Sorteo del 20 de marzo de 2026: número 9682 con el signo Cáncer

Plan de premios de Super Astro Luna

También se presenta el plan de premios de Super Astro Luna, así como las posibilidades que tienen los jugadores de llevarse un premio:

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  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar en Super Astro Luna

Estos son los dos sencillos pasos que debe seguir para participar en Super Astro Luna:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Sobre las 10:50 p.m. de este martes, 24 de marzo de 2025 volverá a tener desarrollo Super Astro Luna.