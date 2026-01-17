Loterías

Resultado de Super Astro Sol hoy sábado 17 de enero: último sorteo, número y signo ganador

El sorteo ya dejó su número y signo de la suerte, un resultado esperado por miles de jugadores que siguen de cerca este juego de azar.

Redacción Loterías
17 de enero de 2026, 9:20 p. m.
Lotería Super Astro Sol.
Lotería Super Astro Sol. Foto: Composición Semana/ Página oficial superastro.com.co y Getty Images

Este sábado, 17 de enero del 2026, a las 4:00 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol con el sorteo 5336. Miles de colombianos pusieron a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

  • El número ganador es: 9881
  • Los últimos tres dígitos: 881
  • Los últimos dos dígitos: 81
  • Y el signo zodiacal ganador es: Leo

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

YouTube video fa-ueACHT1U thumbnail

Para mejorar las probabilidades de ganar, es aconsejable jugar de manera constante, pero estableciendo un presupuesto fijo que evite gastos innecesarios.

Elegir números poco comunes también puede ser una estrategia efectiva, ya que muchos jugadores suelen optar por combinaciones relacionadas con fechas especiales, como aniversarios o conmemoraciones.

Otra alternativa es jugar en grupo, lo que permite adquirir más boletos con una inversión menor. Aunque el premio se divida, las posibilidades de acierto aumentan.

