Resultado de Super Astro Sol hoy sábado 6 de diciembre: último sorteo, número y signo ganador

El sorteo ya dejó su número y signo de la suerte, un resultado esperado por miles de jugadores que siguen de cerca este importante juego de azar.

Redacción Loterías
6 de diciembre de 2025, 9:31 p. m.
Loterías Super Astro Sol | Foto: Composición Semana/ Página oficial superastro.com.co y Getty Images

Este, sábado 6 de diciembre, a las 2:30 de la tarde jugó la lotería Super Astro Sol con el sorteo 5304. Miles de colombianos pusieron a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

  • El número ganador es: 8148
  • Los últimos tres dígitos: 148
  • Los últimos dos dígitos: 48
  • Y el signo zodiacal ganador es: Capricornio

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Contexto: ¿Inició su fin de semana con suerte?: resultado de la Lotería Chontico Día y Noche el sábado 6 de diciembre

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Resultado SUPER ASTRO SOL Sabado 6 de Diciembre de 2025

Para mejorar las probabilidades de ganar, es aconsejable jugar de manera constante, pero estableciendo un presupuesto fijo que evite gastos innecesarios.

Contexto: Resultados de la suerte: así se movieron El Paisita, El Dorado y La Caribeña este sábado, 6 de diciembre

Elegir números poco comunes también puede ser una estrategia efectiva, ya que muchos jugadores suelen optar por combinaciones relacionadas con fechas especiales, como aniversarios o conmemoraciones.

Otra alternativa es jugar en grupo, lo que permite adquirir más boletos con una inversión menor. Aunque el premio se divida, las posibilidades de acierto aumentan.

