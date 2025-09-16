Suscribirse

Loterías

Resultado del Baloto, número ganador del sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025

El sorteo del Baloto del 15 de septiembre reveló los números ganadores esperados por miles de apostadores.

Redacción Loterías
16 de septiembre de 2025, 11:34 a. m.
El sorteo 2553 del Baloto reveló este 15 de septiembre la combinación ganadora de la jornada.
Miles de colombianos siguieron el resultado del Baloto de este lunes, que sorteaba 19.800 millones. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

El sorteo número 2553 del Baloto se llevó a cabo este lunes 15 de septiembre de 2025, con un acumulado de 19.800 millones de pesos para la modalidad principal y de 3.800 millones de pesos en el Baloto Revancha.

Resultados del Baloto del 15 de septiembre de 2025

  • Premio acumulado: $19.800 millones
  • Número ganador: 06-10-11-12-19
  • Súper balota: 07

Resultados del Baloto Revancha del 15 de septiembre de 2025

  • Premio acumulado: $3.800 millones
  • Número ganador: 03-05-13-21-31
  • Súper balota: 16

Números recientes del Baloto

Durante la última semana se han registrado los siguientes resultados en la modalidad principal:

El acumulado del Baloto mantuvo en suspenso a los apostadores hasta la revelación de los números.
Este lunes se llevó a cabo el sorteo 2553 del Baloto, con acumulados en Baloto y Revancha. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto
  • 13 de septiembre de 2025: 01 - 06 - 12 - 25 - 40 - Súper balota 09
  • 10 de septiembre de 2025: 06 - 28 - 40 - 42 - 43 - Súper balota 12
  • 8 de septiembre de 2025: 10 - 13 - 20 - 31 - 42 - Súper balota 12

En la modalidad Baloto Revancha, los números ganadores recientes han sido:

  • 13 de septiembre de 2025: 06 - 13 - 14 - 28 - 34 - Súper balota 13
  • 10 de septiembre de 2025: 05 - 08 - 16 - 27 - 35 - Súper balota 05
  • 8 de septiembre de 2025: 04 - 18 - 27 - 34 - 39 - Súper balota 09

Plazos y requisitos para reclamar el premio

Quienes resulten ganadores cuentan con un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. El procedimiento depende del valor obtenido:

Baloto
El Baloto celebró este lunes 15 de septiembre su sorteo 2553 con millonarios acumulados en juego. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images
  • Premios menores a 182 UVT ($8′565.830): el cobro se puede realizar con el tiquete original (físico o digital) y un documento de identidad válido.
  • Premios superiores a 182 UVT ($9.063.418): se debe contactar con la línea oficial en Bogotá ((601) 2973030 o (601) 7426861, extensión 72749) y presentarse en la sucursal fiduciaria autorizada, con el tiquete original en perfecto estado y documento de identidad vigente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Colombia quedó del lado de Venezuela, Nicaragua y Cuba”: exministro de Defensa, Diego Molano, sobre descertificación de EE. UU.

2. Descertificación: Marco Rubio asegura que Colombia tiene un presidente “errático” que no ha sido “buen socio” en la lucha antidrogas

3. Colombia responde tras descertificación: “El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza la decisión de la administración en Washington”

4. Colombia perdió el examen de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico: descertificación desata tormenta política en el país

5. Descertificación: ¿qué es el ‘waiver’? Expertos explican qué significa para Colombia la determinación del Departamento de Estado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Resultado del balotoBalotoJuegos de azarColjuegosSorteosNúmerosSuerte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.