Resultado del Baloto, número ganador del sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025
El sorteo del Baloto del 15 de septiembre reveló los números ganadores esperados por miles de apostadores.
El sorteo número 2553 del Baloto se llevó a cabo este lunes 15 de septiembre de 2025, con un acumulado de 19.800 millones de pesos para la modalidad principal y de 3.800 millones de pesos en el Baloto Revancha.
Resultados del Baloto del 15 de septiembre de 2025
- Premio acumulado: $19.800 millones
- Número ganador: 06-10-11-12-19
- Súper balota: 07
Resultados del Baloto Revancha del 15 de septiembre de 2025
- Premio acumulado: $3.800 millones
- Número ganador: 03-05-13-21-31
- Súper balota: 16
Números recientes del Baloto
Durante la última semana se han registrado los siguientes resultados en la modalidad principal:
- 13 de septiembre de 2025: 01 - 06 - 12 - 25 - 40 - Súper balota 09
- 10 de septiembre de 2025: 06 - 28 - 40 - 42 - 43 - Súper balota 12
- 8 de septiembre de 2025: 10 - 13 - 20 - 31 - 42 - Súper balota 12
En la modalidad Baloto Revancha, los números ganadores recientes han sido:
- 13 de septiembre de 2025: 06 - 13 - 14 - 28 - 34 - Súper balota 13
- 10 de septiembre de 2025: 05 - 08 - 16 - 27 - 35 - Súper balota 05
- 8 de septiembre de 2025: 04 - 18 - 27 - 34 - 39 - Súper balota 09
Plazos y requisitos para reclamar el premio
Quienes resulten ganadores cuentan con un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. El procedimiento depende del valor obtenido:
- Premios menores a 182 UVT ($8′565.830): el cobro se puede realizar con el tiquete original (físico o digital) y un documento de identidad válido.
- Premios superiores a 182 UVT ($9.063.418): se debe contactar con la línea oficial en Bogotá ((601) 2973030 o (601) 7426861, extensión 72749) y presentarse en la sucursal fiduciaria autorizada, con el tiquete original en perfecto estado y documento de identidad vigente.