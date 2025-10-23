Suscribirse

Loterías

Resultado del Chontico Día y Noche del jueves 23 de octubre: este fue el número ganador del más reciente sorteo

Descubra la combinación ganadora de la lotería Chontico en sus dos ediciones este 23 de octubre.

Redacción Loterías
23 de octubre de 2025, 7:03 p. m.
Chontico Día y Noche
Resultados Chontico Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este jueves, 23 de octubre de 2025, se jugó el sorteo número 8227 de la Lotería Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, el cual cuenta con dos ediciones: la mañana y tarde, aumentando las posibilidades de ganar entre los apostadores.

El número ganador fue el 5655, junto a la “La Quinta” número 7. Si usted es uno de los ganadores, recuerde los premios de esta lotería varían según el número de aciertos y el valor del billete jugado.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 23 de octubre de 2025

Premio mayor: 5655 - 7

  • Tres últimas cifras: 655
  • Dos últimas cifras: 55
  • Número completo: 5655
  • Última cifra: 7
Resultado EL CHONTICO DIA Jueves 23 de Octubre de 2025

Participar en este juego de azar es muy sencillo, lo único que se debe hacer es adquirir un billete con una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que sean asignadas de forma aleatoria por la máquina expendedora.

Luego, el sorteo consiste en extraer cuatro números de una tómbola que contiene del 0 al 9. El orden de los números extraídos es fundamental para determinar los ganadores y el premio que reciben.

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 23 de octubre de 2025

Premio mayor:

  • Tres últimas cifras: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Número completo: 
  • Última cifra: 

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día viernes, 24 de octubre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • Miércoles 22 de octubre de 2025 - 6876. La Quinta: 8
  • Martes 21 de octubre de 2025 - 8243. La Quinta: 9
  • Lunes 20 de octubre de 2025 - 5265. La Quinta: 6

Chontico Noche

  • Miércoles 22 de octubre de 2025 - 8698. La Quinta: 5
  • Martes 21 de octubre de 2025 - 9065. La Quinta: 4
  • Lunes 20 de octubre de 2025 - 2916. La Quinta: 5

