Resultado del Sorteo Superior: Lotería Nacional, martes 24 de marzo de 2026

La Lotería Nacional llevó a cabo este martes una nueva edición de su Sorteo Especial, en la que miles de participantes estuvieron atentos a los números ganadores.
En esta ocasión, el evento correspondió al sorteo número 310, con un premio mayor que alcanzó los 27 millones de pesos.
Esta jornada también tuvo un componente conmemorativo que destacó por su valor histórico y cultural, al rendir homenaje a una institución musical con más de un siglo de trayectoria.
Números ganadores del Sorteo Especial 310
- Primer premio de 27 millones de pesos: 20650
- Segundo premio de 3 millones de pesos: 34718
- Tercer premio de 400 mil pesos: 03962
- Cuarto premio de 400 mil pesos: 54156
- Quinto premio de 400 mil pesos: 52544
- Sexto premio de 400 mil pesos: 08249
- Séptimo premio de 200 mil pesos: 34700
- Octavo premio de 200 mil pesos: 20948
- Noveno premio de 200 mil pesos: 12935
- Décimo premio de 200 mil pesos: 06929
- Undécimo premio de 127 mil pesos: 37390
- Duodécimo premio de 127 mil pesos: 32593
- Decimotercer premio de 127 mil pesos: 17060
- Decimocuarto premio de 127 mil pesos: 26045
- Decimoquinto premio de 127 mil pesos: 49440
- Decimosexto premio de 127 mil pesos: 50866
- Decimoséptimo premio de 127 mil pesos: 45976
- Decimoctavo premio de 127 mil pesos: 57720
- Decimoctavo premio de 127 mil pesos: 59082
- Vigésimo premio de 127 mil pesos: 41223
Un sorteo conmemorativo marcado por la historia
En esta edición, el billete no solo representó la posibilidad de ganar, sino también un reconocimiento especial. El billete de esta edición es dedicado a los 125 años de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo, agrupación que ha mantenido una actividad artística constante desde su fundación en 1901.
Esta institución, con sede en Pachuca, ha estado vinculada al desarrollo cultural de la región durante generaciones. Actualmente, forma parte de la estructura del gobierno estatal a través de su área cultural, consolidándose como una agrupación profesional al servicio de la comunidad.