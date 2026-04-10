Resultado del sorteo Superior: Lotería Nacional, viernes 10 de abril de 2026

La Lotería Nacional celebró este viernes 10 de abril de 2026 una nueva edición del Sorteo Superior, uno de los juegos más tradicionales del país, que en esta ocasión correspondió al número 2879.
El sorteo también estuvo enmarcado en la conmemoración del el centenario de cuatro históricas Escuelas Normales Rurales.
Números ganadores del Sorteo Superior 2879
El premio mayor de 17 millones de pesos fue para el número 47561, convirtiéndose en el principal protagonista de la jornada. A continuación, el listado completo de los premios principales:
- Primer premio (17 millones): 47561
- Segundo premio (1 millón 440 mil): 13398
- Tercer premio (275 mil): 27295
- Cuarto premio (275 mil): 08410
- Quinto premio (275 mil): 45740
- Sexto premio (275 mil): 15031
- Séptimo premio (144 mil): 58802
- Octavo premio (144 mil): 10214
- Noveno premio (144 mil): 39285
- Décimo premio (144 mil): 40134
- Onceavo premio (90 mil): 41790
- Doceavo premio (90 mil): 45882
- Treceavo premio (90 mil): 37342
- Catorceavo premio (90 mil): 20913
- Quinceavo premio (90 mil): 03209
- Dieciseisavo premio (90 mil): 35830
- Diecisieteavo premio (90 mil): 36985
- Dieciochoavo premio (90 mil): 36588
- Diecinueveavo premio (90 mil): 37656
- Veinteavo premio (90 mil): 02447
Un sorteo conmemorativo y de tradición
Este Sorteo Superior no solo repartió millones de pesos, sino que también se vinculó a una fecha especial. El centenario de cuatro históricas Escuelas Normales Rurales representa mucho más que una efeméride cronológica; es la celebración de un proyecto civilizatorio que ha llevado la luz del conocimiento a los rincones más profundos del país. En la transmisión se destacó que las instituciones San Marcos, Ayotzinapa, Aguilera y Teteles han sido, durante cien años, los baluartes de una educación pública.
“La Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos Santos” (1933) de San Marcos, Zacatecas, destaca por su trayectoria en la profesionalización del campesinado. Su mayor logro ha sido la formación de líderes con una visión productiva y organizativa, consolidando un compromiso institucional que vincula el aula con la tierra. Su fortaleza reside en su disciplina y autogestión, siendo el símbolo del trabajo y la justicia en el semidesierto, donde la pedagogía se vuelve una herramienta de desarrollo comunitario", destacó la Lotería Nacional.