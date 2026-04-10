Resultado del sorteo Superior: Lotería Nacional, viernes 10 de abril de 2026

La Lotería Nacional celebró este viernes 10 de abril de 2026 una nueva edición del Sorteo Superior, uno de los juegos más tradicionales del país, que en esta ocasión correspondió al número 2879.

El sorteo también estuvo enmarcado en la conmemoración del el centenario de cuatro históricas Escuelas Normales Rurales.

Números ganadores del Sorteo Superior 2879

El premio mayor de 17 millones de pesos fue para el número 47561, convirtiéndose en el principal protagonista de la jornada. A continuación, el listado completo de los premios principales:

Primer premio (17 millones): 47561

47561 Segundo premio (1 millón 440 mil): 13398

13398 Tercer premio (275 mil): 27295

27295 Cuarto premio (275 mil): 08410

08410 Quinto premio (275 mil): 45740

45740 Sexto premio (275 mil): 15031

15031 Séptimo premio (144 mil): 58802

58802 Octavo premio (144 mil): 10214

10214 Noveno premio (144 mil): 39285

39285 Décimo premio (144 mil): 40134

40134 Onceavo premio (90 mil): 41790

41790 Doceavo premio (90 mil): 45882

45882 Treceavo premio (90 mil): 37342

37342 Catorceavo premio (90 mil): 20913

20913 Quinceavo premio (90 mil): 03209

03209 Dieciseisavo premio (90 mil): 35830

35830 Diecisieteavo premio (90 mil): 36985

36985 Dieciochoavo premio (90 mil): 36588

36588 Diecinueveavo premio (90 mil): 37656

37656 Veinteavo premio (90 mil): 02447

Un sorteo conmemorativo y de tradición

Este Sorteo Superior no solo repartió millones de pesos, sino que también se vinculó a una fecha especial. El centenario de cuatro históricas Escuelas Normales Rurales representa mucho más que una efeméride cronológica; es la celebración de un proyecto civilizatorio que ha llevado la luz del conocimiento a los rincones más profundos del país. En la transmisión se destacó que las instituciones San Marcos, Ayotzinapa, Aguilera y Teteles han sido, durante cien años, los baluartes de una educación pública.

“La Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos Santos” (1933) de San Marcos, Zacatecas, destaca por su trayectoria en la profesionalización del campesinado. Su mayor logro ha sido la formación de líderes con una visión productiva y organizativa, consolidando un compromiso institucional que vincula el aula con la tierra. Su fortaleza reside en su disciplina y autogestión, siendo el símbolo del trabajo y la justicia en el semidesierto, donde la pedagogía se vuelve una herramienta de desarrollo comunitario", destacó la Lotería Nacional.