Resultado del Super Astro Luna: número y signo zodiacal ganador del 24 de marzo de 2026

El sorteo del Super Astro Luna volvió a captar la atención de miles de jugadores este martes 24 de marzo de 2026, con una nueva combinación ganadora que definió la suerte del día. Este juego de azar, que se transmite en vivo a través de Canal 1, mantiene su popularidad por la mezcla entre números y astrología.

Número y signo ganador del sorteo 5309

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo número 5309, realizado en la jornada de la tarde:

Número ganador: 9094

9094 Signo zodiacal: Géminis

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., consolidándose como una de las opciones preferidas entre quienes buscan probar suerte con cifras de hasta cuatro dígitos y un signo del zodiaco.

El Super Astro Luna entregó su nueva combinación ganadora. Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

Resultados recientes del Super Astro

En los días previos, los resultados del Super Astro Luna han mostrado combinaciones variadas en cuanto a números y signos, reflejando la naturaleza aleatoria del juego:

23 de marzo de 2026: 9924 – Tauro

22 de marzo de 2026: 4515 – Leo

21 de marzo de 2026: 2393 – Tauro

Estas cifras evidencian cómo algunos signos pueden repetirse en distintos sorteos, aunque cada resultado es independiente.

El Super Astro es un juego de suerte y azar en el que el participante elige un número de hasta cuatro cifras junto con uno de los doce signos del zodiaco. Para ganar, ambos deben coincidir exactamente con los resultados del sorteo