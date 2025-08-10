Suscribirse

Resultado del Super Astro Luna: sorteo del domingo 10 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Super Astro Luna.

Redacción Loterías
11 de agosto de 2025, 1:37 a. m.
El domingo, 10 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7843 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 7325, con el signo Tauro.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor es de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 7325, con el signo Tauro.
ASTRO LUNA: Resultado ASTRO LUNA del DOMINGO 10 de Agosto de 2025.

Números ganadores de los últimos tres sorteos del Super Astro Luna

  • Sorteo del 9 de agosto de 2025: número 8697, con el signo Aries.
  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: número 8614, con el signo Leo.
  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: número 5508, con el signo Géminis.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este lunes, 11 de agosto de 2025, a las 8:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

