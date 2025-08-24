Lotería
Resultado del Super Astro Luna: sorteo del domingo 24 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Super Astro Luna.
Este domingo, 24 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7857 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 6322, con el signo Leo.
Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna
Premio mayor de 42.000 veces lo apostado.
- Número 6322, con el signo Leo
Números ganadores de los últimos sorteos del Super Astro Luna
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: número 0244, con el signo Piscis.
- Sorteo del 22 de agosto de 2025: número 4148, con el signo Leo.
- Sorteo del 21 de agosto de 2025: número 8857, con el signo Libra.
- Sorteo del 20 de agosto de 2025: número 8347, con el signo Sagitario.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este lunes, 25 de agosto de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.