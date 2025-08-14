Suscribirse

Resultado del Super Astro Luna: sorteo del jueves 14 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Super Astro Luna.

Redacción Loterías
15 de agosto de 2025, 3:54 a. m.
Super Astro Luna.
El jueves, 14 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7847 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 4242, con el signo Acuario.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor es de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 4242, con el signo Acuario.
Números ganadores de los últimos tres sorteos del Super Astro Luna

  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: número 0941, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: número 7325, con el signo Tauro.
  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: número 4370, con el signo Cáncer.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 15 de agosto de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

