Resultado del Super Astro Luna: sorteo del jueves 14 de agosto de 2025

El jueves, 14 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7847 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 4242, con el signo Acuario.

Números ganadores de los últimos tres sorteos del Super Astro Luna

Sorteo del 14 de agosto de 2025: número 0941, con el signo Virgo.

número con el signo Sorteo del 13 de agosto de 2025: número 7325, con el signo Tauro.

número con el signo Sorteo del 12 de agosto de 2025: número 4370, con el signo Cáncer.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 15 de agosto de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.