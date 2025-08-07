Suscribirse

Resultado del Super Astro Luna: sorteo del jueves 7 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Super Astro Luna.

Redacción Loterías
8 de agosto de 2025, 2:27 a. m.
Super Astro Luna.
El jueves, 7 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 5508, con el signo Géminis.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor es de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 5508, con el signo Géminis.
Contexto: Lotería El Dorado noche: resultados del 7 de agosto de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos del Super Astro Luna

  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: número 0535, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: número 9125, con el signo Acuario.
  • Sorteo del 4 de agosto de 2025: número 3356, con el signo Acuario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 8 de agosto de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

