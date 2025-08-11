Resultado del Super Astro Luna: sorteo del lunes 11 de agosto de 2025

El lunes, 11 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7844 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 4968, con el signo Tauro.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor es de 42.000 veces lo apostado.

Número 4968, con el signo Tauro.

Números ganadores de los últimos tres sorteos del Super Astro Luna

Sorteo del 10 de agosto de 2025: número 7325, con el signo Tauro.

número con el signo Sorteo del 9 de agosto de 2025: número 8697, con el signo Aries.

número con el signo Sorteo del 8 de agosto de 2025: número 8614, con el signo Leo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 12 de agosto de 2025, a las 8:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

Paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

Paga 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.