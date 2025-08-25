Loterías
Resultado del Super Astro Luna: sorteo del lunes 25 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Super Astro Luna.
Redacción Loterías Revista Semana
Este lunes, 25 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7858 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 0388, con el signo Piscis.
Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna
Premio mayor de 42.000 veces lo apostado.
- Número 0388, con el signo Piscis
Números ganadores de los últimos sorteos del Super Astro Luna
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: número 6322, con el signo Leo.
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: número 0244, con el signo Piscis.
- Sorteo del 22 de agosto de 2025: número 4148, con el signo Leo.
- Sorteo del 21 de agosto de 2025: número 8857, con el signo Libra.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 26 de agosto de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.