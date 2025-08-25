Suscribirse

Loterías

Resultado del Super Astro Luna: sorteo del lunes 25 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Super Astro Luna.

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

26 de agosto de 2025, 4:04 a. m.
Super Astro Luna.
Super Astro Luna. | Foto: Tomada de Facebook: SUPER Astro

Este lunes, 25 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7858 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 0388, con el signo Piscis.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 0388, con el signo Piscis
YouTube video player

Números ganadores de los últimos sorteos del Super Astro Luna

  • Sorteo del 24 de agosto de 2025: número 6322, con el signo Leo.
  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: número 0244, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: número 4148, con el signo Leo.
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: número 8857, con el signo Libra.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 26 de agosto de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Adriana Lucía denunció amenazas de muerte; teme por la vida de sus hijas

2. “Yo era su asistente”: Julieth Restrepo confesó los trabajos que realizó antes de debutar en Hollywood

3. Miguel Ángel Borja cometió el ‘blooper’ de la semana: desperdició gol debajo del arco

4. Santander busca ser referente nacional para impulsar la Economía Popular y Solidaria; así puede participar

5. Ella es la exnovia de Pirry; participará en Miss Universe Colombia 2025

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaResultados LoteríaSuper Astro LunaColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.