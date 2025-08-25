Resultado del Super Astro Luna: sorteo del lunes 25 de agosto de 2025

Este lunes, 25 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7858 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 0388 , con el signo Piscis.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Números ganadores de los últimos sorteos del Super Astro Luna

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 26 de agosto de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.