Resultado del Super Astro Luna: sorteo del miércoles 20 de agosto de 2025

El miércoles, 20 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7853 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 8347, con el signo Sagitario.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor es de 42.000 veces lo apostado.

Número 8347, con el signo Sagitario.

Números ganadores de los últimos tres sorteos del Super Astro Luna

Sorteo del 19 de agosto de 2025: número 7805, con el signo Escorpio.

número con el signo Sorteo del 18 de agosto de 2025: número 0141, con el signo Acuario.

número con el signo Sorteo del 17 de agosto de 2025: número 5641, con el signo Capricornio.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 21 de agosto de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

Paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

Paga 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.