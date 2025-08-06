Suscribirse

Resultado del Super Astro Luna: sorteo del miércoles 6 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Super Astro Luna.

Redacción Loterías
7 de agosto de 2025, 3:56 a. m.
Super Astro Luna.
Super Astro Luna. | Foto: Tomada de Facebook: SUPER Astro

El miércoles, 6 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 0535, con el signo Virgo.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor es de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 0535, con el signo Virgo.
Resultado SUPER ASTRO LUNA Miercoles 6 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos del Super Astro Luna

  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: número 9125, con el signo Acuario.
  • Sorteo del 4 de agosto de 2025: número 3356, con el signo Acuario.
  • Sorteo del 3 de agosto de 2025: número 1969, con el signo Tauro.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 7 de agosto de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

