Suscribirse

Loterías

Resultado del Super Astro Sol: sorteo del sábado 23 de agosto de 2025

Este sorteo se realiza de lunes a sábado.

Redacción Loterías
23 de agosto de 2025, 9:15 p. m.
Resultado Super Astro Sol19 de julio
Conozca los resultados del último sorteo del Super Astro Sol | Foto: Captura de pantalla de youtube @superastro9759

Este sábado, 23 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5217 de la lotería Super Astro Sol. El número ganador fue el 5310, signo Virgo.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor

  • 4 cifras: 5310.
  • 3 cifras: 310.
  • 2 cifras: 10.
  • Signo: Virgo
ASTRO SOL: Resultado del ASTRO SOL del SÁBADO 23 de Agosto de 2025.

Números ganadores de los recientes sorteos de la lotería

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Los jugadores pueden apostar a su número y signo favorito, buscando ganar premios según el número de aciertos y el valor de su apuesta.

Las loterías ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, compre en los puntos oficiales.

Para aumentar las posibilidades de ganar, se recomienda jugar con regularidad, pero siempre manteniendo un presupuesto fijo para evitar gastos excesivos.

Elegir números menos populares es otra gran opción, ya que muchos jugadores suelen elegir números basados en fechas especiales, como la fecha de fallecimiento de reconocidos cantantes.

Otra opción es considerar jugar en grupo, lo que le permitirá adquirir más boletos con una inversión menor. Aunque deba dividir el premio, las probabilidades de ganar aumentan.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Le cae dura denuncia a la Selección Colombia de Pékerman: “Me utilizaron”, aseguró un crack

2. Aterrador hallazgo: encuentran un cuerpo desmembrado en medio de la búsqueda de Valeria Afanador

3. Viajar es más riesgoso: turbulencias aéreas se disparan y amenazan cada vez más vuelos comerciales

4. Estos fueron los delitos que imputó la Fiscalía a presuntos responsables del atentado en Cali

5. Reapareció Iván Mordisco luego de la captura de su hermano y le envió un mensaje a Petro: “Si lo desea, acabe con el resto de mi familia”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasLoterías Colombia hoyResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.