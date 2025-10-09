Suscribirse

Loterías

Resultado ganador de la Lotería de Bogotá: sorteo del premio millonario, jueves 9 de octubre de 2025

La Lotería de Bogotá presentó los resultados del sorteo 2815, realizado en su horario habitual.

Redacción Loterías
10 de octubre de 2025, 3:38 a. m.
La Lotería de Bogotá celebró su sorteo semanal y reveló el nuevo número de premio mayor.
La Lotería de Bogotá realizó su sorteo 2815 este jueves, dejando un nuevo número del premio mayor. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 9 de octubre de 2025 su sorteo número 2815, correspondiente al tradicional juego de azar que entrega millonarios premios cada semana.

La jornada, que se llevó a cabo a las 10:25 p.m., sorteó un premio mayor de $10.000 millones, consolidando una nueva noche de fortuna para los apostadores.

Resultado del premio mayor de la Lotería de Bogotá

  • Número: 3084
  • Serie: 378
Resultado LOTERIA DE BOGOTA Jueves 9 de Octubre de 2025

Premios millonarios en la edición

Además del premio mayor, el sorteo 2815 incluyó una variada lista de premios secos que ofrecen la posibilidad de ganar diferentes sumas de dinero.

Entre ellos, se destacan un premio seco de $1.000 millones, dos de $500 millones, tres de $200 millones, seis de $50 millones, diez de $20 millones y treinta de $10 millones.

Estos montos convierten a la Lotería de Bogotá en una de las más atractivas del país, tanto por su trayectoria como por la cantidad de ganadores que genera cada semana.

Con la rifa de este 2 de octubre, la capital comenzó el mes entregando el premio mayor de la lotería distrital.
El sorteo 2815 de la Lotería de Bogotá mantuvo la atención de quienes siguen cada semana los resultados. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Bogotá

Últimos resultados de la Lotería de Bogotá

En las semanas anteriores, los resultados oficiales fueron los siguientes:

  • 02 de octubre de 2025: número 4734 de la serie 005.
  • 25 de septiembre de 2025: número 8488 de la serie 217.
  • 11 de septiembre de 2025: número 6747 de la serie 224.

Estos sorteos demuestran la constancia de los apostadores que cada jueves confían en su número de la suerte para aspirar al premio mayor.

Cómo verificar la autenticidad del billete

Para evitar fraudes, la Lotería de Bogotá recomienda a los jugadores comprobar que sus billetes o fracciones sean auténticos. El valor del billete completo es de $18.000 y el de cada fracción es de $6.000.

Además, al frotar con una moneda la casilla marcada con la frase “FROTE CON UNA MONEDA”, debe aparecer la palabra “AUTÉNTICO”. También es importante revisar que el número y la fecha del sorteo no presenten alteraciones.

