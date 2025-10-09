Loterías

Resultado ganador de la Lotería de Bogotá: sorteo del premio millonario, jueves 9 de octubre de 2025

La Lotería de Bogotá presentó los resultados del sorteo 2815, realizado en su horario habitual.

10 de octubre de 2025, 3:38 a. m.