Resultado ganador de la Lotería del Cauca: número del premio mayor, sorteo del 9 de noviembre de 2025

La suerte volvió a sonreírle a un nuevo afortunado en el departamento del Cauca. En el sorteo 2584 de la Lotería del Cauca, realizado el sábado 8 de noviembre de 2025 a las 11:00 p. m., se sorteó el premio mayor de $ 8.000 millones de pesos.

Número ganador del premio mayor

Número: 3631

Serie: 227

Números ganadores de los últimos sorteos

Los resultados anteriores también despertaron la emoción de los jugadores que siguen fielmente los sorteos semanales de esta lotería. Estos fueron los números ganadores de las ediciones más recientes:

Sorteo del 1 de noviembre de 2025: 9648 – Serie 082

9648 – Serie 082 Sorteo del 26 de octubre de 2025: 2997 – Serie 281

2997 – Serie 281 Sorteo del 18 de octubre de 2025: 4253 – Serie 141

En su sorteo 2584 se entregaron varias sumas importantes dentro del plan de premios. | Foto: Composición Semana / Getty images/Lotería del Cauca

Plan de premios

Además del premio mayor, la Lotería del Cauca cuenta con diferentes secos que son oportunidades para ganar, entre ellos se encuentran:

Primer seco: $ 300.000.000 (1 premio)

$ 300.000.000 (1 premio) Segundo seco: $ 200.000.000 (1 premio)

$ 200.000.000 (1 premio) Tercer seco: $ 100.000.000 (1 premio)

$ 100.000.000 (1 premio) Cuarto seco: $ 100.000.000 (1 premio)

$ 100.000.000 (1 premio) Quinto, sexto y séptimo seco: $ 50.000.000 cada uno (1 premio c/u)

$ 50.000.000 cada uno (1 premio c/u) Secos del 8 al 36: $ 10.000.000 cada uno (29 premios)