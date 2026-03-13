Resultado Lotería Chontico día y noche del viernes 13 de marzo de 2026

La suerte volvió a captar la atención de los apostadores este viernes 13 de marzo con un nuevo sorteo de la Lotería Chontico, uno de los juegos de azar que suele reunir a numerosos seguidores pendientes de la transmisión.

Durante el desarrollo del sorteo, muchos participantes siguieron con atención el anuncio de cada cifra, esperando que el resultado estuviera a su favor en esta jornada.

Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Minutos después se conoció la combinación ganadora del día: 0191. El número comenzó a circular rápidamente entre jugadores y en redes sociales, donde la información se compartió casi en tiempo real.

La jornada cerró con el sorteo número 8368 y la quinta quedó marcada con el número 1.

Resultados de la Lotería Chontico del Día de hoy, 13 de marzo de 2026

Premio mayor: 5018

Tres últimas cifras: 018

Dos últimas cifras: 18

Número completo: 5018

Quinta balota: 6

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 13 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Quinta: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 14 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

12 de marzo de 2026: 5018 - 6

11 de marzo de 2026: 4886 - 0

10 de marzo de 2026: 4447 - 2

Chontico Noche