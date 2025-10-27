Loterías
Resultado millonario del Chontico Día y noche: número ganador del sorteo del lunes 27 de octubre de 2025
Este lunes, esta lotería repartió premios importantes, con números que captaron la atención de miles de jugadores.
Para este lunes 27 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 8231 de la Lotería Chontico Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia.
Este sorteo, que se realiza en dos ediciones (mañana y noche), ofrece mayores oportunidades de acierto a sus apostadores.
En esta ocasión, el número ganador correspondió al 8101, acompañado de La Quinta, que arrojó el número 8. Quienes hayan resultado afortunados deben tener en cuenta que el valor de los premios varía según la cantidad de cifras acertadas y el monto apostado en el billete.
¿Cómo jugar?
Para participar, los jugadores adquieren un billete que incluye una combinación de cuatro dígitos, los cuales pueden elegirse manualmente o dejar que el sistema los asigne de manera aleatoria.
Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola con cifras del 0 al 9, y el orden en que aparecen es determinante para definir a los ganadores y los valores de los premios correspondientes.
Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 27 de octubre de 2025
Premio mayor: 8101 - 8
- Tres últimas cifras: 101
- Dos últimas cifras: 01
- Número completo: 8101
- Última cifra: 8
Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 27 de octubre de 2025
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día martes, 28 de octubre, en los horarios habituales.
Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 26 de octubre de 2025: 4583 - 4
- 25 de octubre de 2025: 7707 - 8
- 24 de octubre de 2025: 8161 - 7
Chontico Noche
- 26 de octubre de 2025: 7724 - 9
- 25 de octubre de 2025: 8229 - 5
- 24 de octubre de 2025: 9847 - 4