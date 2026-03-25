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Resultado Super Astro Luna del 25 de marzo de 2026: último sorteo, número y signo ganador

Último sorteo del Super Astro Luna, juego de azar que se emite de lunes a domingo, con millones de premios y diferentes formas de ganar.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

25 de marzo de 2026, 10:56 p. m.
Lo que debe saber de Super Astro Luna.
Lo que debe saber de Super Astro Luna. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En la noche del miércoles 25 de marzo de 2026 se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Luna, un juego de azar que se emite de lunes a domingo con un horario desde las 10:50 p. m. hora colombiana, solo días dominicales y festivos, que le pueden dar millones de pesos en premios más temprano (8:30 p. m.).

Sus galardones pueden alcanzar hasta 42 mil veces lo apostado y con cuatro cifras más un signo zodiacal bastará para ganar millones de pesos. Día a día, miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar los millonarios premios. En caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de su preferencia, le será suficiente para ganar un buen botín según el valor apostado.

Incluso puede alcanzar dinero solamente con los cuatro números, si apuesta sin importar los signos. Cabe recordar que este es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, que está regulado por Coljuegos y donde el ganador puede llevarse millones de pesos eligiendo el valor que considere para ganar, comenzando desde los 500 hasta los 10 mil pesos colombianos.

Para participar, el apostador debe comprar un tiquete con el valor de su preferencia. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte, para conquistar el botín mayor de la apuesta.

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Resultados Super Astro Luna, miércoles 25 de marzo de 2026

  • Para esta jornada, el número ganador es: 0253
  • Los últimos tres dígitos: 253
  • Los últimos dos dígitos: 53
  • Y el signo zodiacal ganador es: Piscis
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Este juego de azar también permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

En el sitio web de Astro Luna puede revisar la lista completa de los resultados del último sorteo del miércoles 25 de marzo de 2026 y la forma como se repartieron los diferentes premios.

La Lotería Super Astro Luna se juega todos los días en Colombia. El sorteo se puede seguir por Canal Uno, de lunes a viernes a las 10:50 p.m. de Colombia, los sábados a las 10:42 p.m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.m.