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Resultado Super Astro Luna del 27 de marzo de 2026: último sorteo, número y signo ganador

Último sorteo del Super Astro Luna, juego de azar que se emite de lunes a domingo, con millonarios premios y diferentes formas de ganar.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

27 de marzo de 2026, 11:00 p. m.
Resultado del Super Astro Luna.
Resultado del Super Astro Luna. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Super Astro

El viernes 27 de marzo de 2026 se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Luna, juego de azar colombiano regulado por Coljuegos que se emite diariamente a las 10:50 p.m. y los domingos y festivos desde las 8:30 p.m. Sus premios pueden alcanzar hasta 42 mil veces lo apostado.

Los jugadores pueden ganar acertando cuatro cifras y un signo zodiacal, o solo los números, según el valor apostado, que va de 500 a 10 mil pesos. Este es uno de los juegos de azar más populares del país.

Para participar, el apostador debe comprar un tiquete con el valor de su preferencia. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte, para conquistar el botín mayor de la apuesta.

Resultados Super Astro Luna, viernes 27 de marzo de 2026

Para esta jornada, el número ganador es: 4417

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  1. Los últimos tres dígitos: 417
  2. Los últimos dos dígitos: 17
  3. Y el signo zodiacal ganador es: Sagitario
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El Super Astro Luna también premia a quienes acierten los últimos tres dígitos y el signo, multiplicando su apuesta por mil, o las últimas dos cifras con el signo, multiplicando por 100.

En el sitio web de Astro Luna puede revisar la lista completa de los resultados del último sorteo del miércoles 25 de marzo de 2026 y la forma como se repartieron los diferentes premios.

La Lotería Super Astro Luna se juega todos los días en Colombia. El sorteo se puede seguir por Canal Uno, de lunes a viernes a las 10:50 p.m. de Colombia, los sábados a las 10:42 p.m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.m.