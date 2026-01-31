Resultado Super Astro Sol, 31 de enero 2026: Último sorteo, número y signo ganador

En la tarde de sábado 31 de enero 2026 se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Sol, un juego de azar que se emite de lunes a sábado desde las 2:30 pm, hora colombiana y que le pueden dar millones de pesos en premios. Sus galardones pueden alcanzar hasta 42 mil veces lo apostado y con cuatro cifras más un signo zodiacal bastará para ganar millones de pesos.

Día a día miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar los millonarios premios. En caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de su preferencia, le será suficiente para ganar un buen botín según el valor apostado. Incluso puede alcanzar dinero solamente con los cuatro números, si apuesta sin importar los signos.

Cabe recordar que este es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, que está regulado por Coljuegos y donde el ganador puede llevarse millones de pesos eligiendo el valor que considere para ganar, comenzando desde los 500 hasta los 10 mil pesos colombianos.

Para participar, el apostador debe comprar un tiquete con el valor de su preferencia. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte, para conquistar el botín mayor de la apuesta.

Resultados Super Astro Sol, sábado 31 de enero 2025

Para esta jornada, el número ganador es: 6688

Los últimos tres dígitos: 688

Los últimos dos dígitos: 88

Y el signo zodiacal ganador es: Sagitario

Este juego de azar también permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.