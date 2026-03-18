Loterías

Resultados Baloto hoy, 18 de marzo de 2026: números ganadores y Revancha

Este 18 de marzo se conocieron los resultados del Baloto y su modalidad Revancha en Colombia.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
18 de marzo de 2026, 10:40 p. m.
Resultados de Baloto y Baloto Revancha
Resultados de Baloto y Baloto Revancha Foto: Getty Images / Baloto

Este miércoles, 18 de marzo de 2026, se realizó un nuevo sorteo del Baloto, el juego de azar que en Colombia se lleva a cabo tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados. En esta ocasión, el sorteo número 2632 puso en juego un acumulado millonario tanto en su modalidad tradicional como en la Revancha, despertando la expectativa de miles de jugadores en todo el país.

YouTube video QpORYbyeKn4 thumbnail

El acumulado del Baloto alcanzó los 27.600 millones de pesos, mientras que el de Baloto Revancha llegó a 18.300 millones de pesos, cifras que lo mantienen como uno de los juegos más atractivos para quienes buscan cambiar su suerte.

Resultados del sorteo del Baloto del 18 de marzo de 2026

En el sorteo tradicional, los números ganadores fueron los siguientes:

  • Número ganador: 29-20-18-35-21
  • Súper balota: 11

El acumulado en esta modalidad se mantenía en una cifra considerable, a la espera de conocer si algún apostador logró acertar la combinación completa.

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 18 de marzo de 2026

Loterías

Resultado de la lotería del Meta: Consulte si fue el afortunado ganador este miércoles 18 de marzo

Loterías

Powerball: resultados de los números ganadores del miércoles 18 de marzo de 2026

Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: resultado del sorteo 8373 este miércoles, 18 de marzo

Loterías

Nuevo plan de premios Lotería de Cundinamarca: así se repartirán los más de $ 28.000 millones

Loterías

¿Se hizo millonario? Resultados de la lotería Super Astro Sol el miércoles 18 de marzo

Loterías

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este miércoles, 18 de marzo de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 17 de marzo de 2026

Loterías

Cayó Miloto en Envigado: nuevo millonario se llevó 250 millones de pesos

Loterías

¿Apostó en la lotería?: Consulte si ganó millones de pesos con Super Astro Sol este martes 17 de marzo

Resultados del Baloto Revancha

Por su parte, la modalidad Revancha también entregó sus resultados en la misma jornada:

  • Número ganador: 18-08-17-14-04
  • Súper balota: 12

Esta opción brinda una segunda oportunidad a quienes participan, con un acumulado independiente que también ha venido creciendo en las últimas semanas.

Así han caído los últimos resultados

En los sorteos más recientes, las combinaciones han mostrado una tendencia variada, sin números claramente dominantes, aunque algunos se repiten con mayor frecuencia.

Más de 21.000 millones estuvieron en juego en la jornada del 11 de febrero.
Este miércoles se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto con millonarios acumulados. Foto: Getty Images / Baloto

Últimos tres resultados del Baloto (con súper balota):

  • 16 de marzo de 2026: 05 - 11 - 15 - 24 - 35 - 03
  • 14 de marzo de 2026: 02 - 07 - 23 - 31 - 36 - 16
  • 11 de marzo de 2026: 17 - 23 - 30 - 38 - 40 - 07

Últimos tres resultados de Baloto Revancha (con súper balota):

  • 16 de marzo de 2026: 12 - 18 - 19 - 21 - 42 - 08
  • 14 de marzo de 2026: 02 - 15 - 27 - 38 - 39 - 10
  • 11 de marzo de 2026: 09 - 11 - 22 - 23 - 33 - 06