Resultados Chontico Día y Noche: un nuevo millonario celebra este jueves, 9 de octubre de 2025

Este jueves, 9 de octubre de 2025, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.

Para conocer si fue uno de los afortunados ganadores. lo primero que debe tener en cuenta es que se realizó el sorteo número 8213 y la combinación ganadora fue 4552, junto con la balota denominada como “La Quinta” número 0.

Este edición de la lotería Chontico Día, gane tempranito y cobre rapidito, se juega todos los días (incluyendo domingo y festivos) a la 1:00 p.m.

Chontico Día: resultados de la lotería en el sorteo de hoy

Premio mayor: 4552 - 0

Tres últimos: 552

Dos últimos: 52

Cifra completa: 4552

Último número: 0

Chontico Noche: resultados de la lotería en el sorteo de hoy

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Próximo sorteo | Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el día viernes 10 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

8 de octubre de 2025: 8722 - 1

7 de octubre de 2025: 1465 - 1

6 de octubre de 2025: 0861 - 7

Chontico Noche

8 de octubre de 2025: 7018 - 5

7 de octubre de 2025: 3178 - 3

6 de octubre de 2025: 2703 - 6

Plan de premios

Recuerde que las ganancias de este sorteo varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.