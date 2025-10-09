Loterías
Resultados Chontico Día y Noche: un nuevo millonario celebra este jueves, 9 de octubre de 2025
Conozca el número ganador del más reciente sorteo de la lotería Chontico.
Este jueves, 9 de octubre de 2025, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.
Para conocer si fue uno de los afortunados ganadores. lo primero que debe tener en cuenta es que se realizó el sorteo número 8213 y la combinación ganadora fue 4552, junto con la balota denominada como “La Quinta” número 0.
Este edición de la lotería Chontico Día, gane tempranito y cobre rapidito, se juega todos los días (incluyendo domingo y festivos) a la 1:00 p.m.
Chontico Día: resultados de la lotería en el sorteo de hoy
Premio mayor: 4552 - 0
- Tres últimos: 552
- Dos últimos: 52
- Cifra completa: 4552
- Último número: 0
Chontico Noche: resultados de la lotería en el sorteo de hoy
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Próximo sorteo | Lotería Chontico
El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el día viernes 10 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico
Chontico Día
- 8 de octubre de 2025: 8722 - 1
- 7 de octubre de 2025: 1465 - 1
- 6 de octubre de 2025: 0861 - 7
Chontico Noche
- 8 de octubre de 2025: 7018 - 5
- 7 de octubre de 2025: 3178 - 3
- 6 de octubre de 2025: 2703 - 6
Plan de premios
Recuerde que las ganancias de este sorteo varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.
Tres aciertos equivalen a 400 veces lo apostado, dos cifras correctas se premian con 50 veces el valor jugado y un solo acierto otorga un premio equivalente a cinco veces la inversión inicial.