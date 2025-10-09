Suscribirse

Resultados Chontico Día y Noche: un nuevo millonario celebra este jueves, 9 de octubre de 2025

Conozca el número ganador del más reciente sorteo de la lotería Chontico.

Redacción Loterías
9 de octubre de 2025, 6:49 p. m.
Chontico Día y Noche
Chontico Día y Noche, resultados del último sorteo | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este jueves, 9 de octubre de 2025, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.

Para conocer si fue uno de los afortunados ganadores. lo primero que debe tener en cuenta es que se realizó el sorteo número 8213 y la combinación ganadora fue 4552, junto con la balota denominada como “La Quinta” número 0.

Este edición de la lotería Chontico Día, gane tempranito y cobre rapidito, se juega todos los días (incluyendo domingo y festivos) a la 1:00 p.m.

Chontico Día: resultados de la lotería en el sorteo de hoy

Premio mayor: 4552 - 0

  • Tres últimos: 552
  • Dos últimos: 52
  • Cifra completa: 4552
  • Último número: 0
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA JUEVES 09 de Octubre de 2025.

Chontico Noche: resultados de la lotería en el sorteo de hoy

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente

Próximo sorteo | Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el día viernes 10 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

  • 8 de octubre de 2025: 8722 - 1
  • 7 de octubre de 2025: 1465 - 1
  • 6 de octubre de 2025: 0861 - 7

Chontico Noche

  • 8 de octubre de 2025: 7018 - 5
  • 7 de octubre de 2025: 3178 - 3
  • 6 de octubre de 2025: 2703 - 6

Plan de premios

Recuerde que las ganancias de este sorteo varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.

Tres aciertos equivalen a 400 veces lo apostado, dos cifras correctas se premian con 50 veces el valor jugado y un solo acierto otorga un premio equivalente a cinco veces la inversión inicial.

