Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy, 11 de marzo de 2026: números de la suerte

Aunque se trata de juegos de azar, su popularidad se mantiene gracias a la tradición y a la expectativa que generan los sorteos diarios.

Redacción Loterías
11 de marzo de 2026, 11:05 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 11 de marzo.
En Colombia, miles de personas participan cada día en distintos juegos de azar con la esperanza de acertar los números ganadores. Estos sorteos se realizan diariamente y son seguidos por apostadores de diversas regiones del país.

Entre los más conocidos se encuentra El Dorado, una lotería que realiza sorteos todos los días y ofrece premios a quienes acierten determinadas combinaciones de números.

Otro de los juegos con gran acogida es El Paisita, en este caso, los participantes eligen una combinación de cifras y esperan el resultado tanto en la tarde como en la noche para verificar si acertaron.

Por su parte, La Caribeña también figura entre los sorteos más frecuentes del país. Este juego cuenta con dos modalidades populares entre los apostadores: La Caribeña Día y La Caribeña Noche. Su popularidad se debe a que ofrece varias oportunidades para participar a lo largo del día y conocer los resultados en poco tiempo.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9594.
  • La Quinta: 0.
El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente