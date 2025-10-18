En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitiría cumplir algunos de sus sueños y planes.

Resultados loterías del domingo, 27 de septiembre. | Foto: Getty Images

En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

Dorado Tarde - 18 de octubre

Premio mayor: 1008.

La Quinta: 3.

Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a la 2:00 p. m.; y el de la noche, a las 6:00 p. m.

El Paisita Tarde - 18 de octubre

Premio mayor: 2544.

La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

La Caribeña Noche - 18 de octubre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.