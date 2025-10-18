Suscribirse

Loterías

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña Tarde del sábado 18 de octubre; estos fueron los ganadores

Aquí puede consultar los resultados completos de estas loterías y verificar si la suerte estuvo de su lado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
18 de octubre de 2025, 10:00 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado. | Foto: Getty Images - La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado / Montaje: Semana

En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitiría cumplir algunos de sus sueños y planes.

Ganador de lotería
Resultados loterías del domingo, 27 de septiembre. | Foto: Getty Images

En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

Dorado Tarde - 18 de octubre

  • Premio mayor: 1008.
  • La Quinta: 3.
Resultado EL DORADO TARDE Sabado 18 de Octubre de 2025

Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a la 2:00 p. m.; y el de la noche, a las 6:00 p. m.

El Paisita Tarde - 18 de octubre

  • Premio mayor: 2544.
Resultado EL PAISITA 2 Sabado 18 de Octubre de 2025

La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

La Caribeña Noche - 18 de octubre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado LA CARIBEÑA NOCHE Sabado 18 de Octubre de 2025
Contexto: Conozca los resultados del sábado 18 de octubre: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Un policía herido por doble ataque con explosivos en el Cauca: delincuentes utilizaron drones

2. Max Verstappen dio el mazazo en la F1: Norris y Leclerc lo padecen en la pole del GP de Estados Unidos

3. Stream Fighters 4: Vidente colombiana predijo quién ganará la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

4. Federico Gutiérrez carga contra Daniel Quintero tras revelaciones de SEMANA: “De pronto hasta tendrán que ser extraditados”

5. Presidente Petro aseguró que colombiano detenido en el narcosubmarino “será procesado de acuerdo con las leyes”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería La CaribeñaLotería PaisitaLotería La CaribeñaLoterías de hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.