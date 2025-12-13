Suscribirse

Resultados de El Sinuano Día y Noche: consulte aquí si fue uno de los ganadores de hoy, sábado 13 de diciembre

Las loterías en Colombia están bajo la supervisión de Coljuegos, la entidad responsable de garantizar la transparencia y la legalidad en cada sorteo.

Redacción Loterías
13 de diciembre de 2025, 7:47 p. m.
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día. | Foto: Getty Images

En Colombia, las loterías juegan un papel clave en la vida de millones de personas, gracias a la posibilidad de acceder a premios que pueden transformar su realidad económica. Tanto es así que estos sorteos no se detienen ni siquiera durante los fines de semana.

Uno de los principales atractivos de El Sinuano es que cuenta con dos sorteos diarios. El primero, conocido como El Sinuano Día, se realiza en horas de la tarde, mientras que El Sinuano Noche tiene lugar en la noche. Esta dinámica ofrece más oportunidades de participación y mantiene la expectativa de los jugadores a lo largo de la jornada.

Este chance se ha consolidado como una opción recurrente para miles de apostadores que, con pocos números, sueñan con cambiar su suerte y obtener un premio significativo.

Gracias a esta doble jornada, muchos jugadores pueden probar fortuna en ambos sorteos, ya sea repitiendo sus números de confianza o modificándolos según fechas especiales, combinaciones habituales o simples corazonadas.

El monto del premio en El Sinuano varía de acuerdo con el tipo de apuesta realizada y el valor jugado.

Resultados del sorteo 13.249 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 9737.
  • Número ganador de cinco cifras:  9737-6.
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA SÁBADO 13 de Diciembre de 2025

Resultados del sorteo 13.250 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente.
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente.

