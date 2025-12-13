Resultados de El Sinuano Día y Noche: consulte aquí si fue uno de los ganadores de hoy, sábado 13 de diciembre

En Colombia, las loterías juegan un papel clave en la vida de millones de personas, gracias a la posibilidad de acceder a premios que pueden transformar su realidad económica. Tanto es así que estos sorteos no se detienen ni siquiera durante los fines de semana.

Uno de los principales atractivos de El Sinuano es que cuenta con dos sorteos diarios. El primero, conocido como El Sinuano Día, se realiza en horas de la tarde, mientras que El Sinuano Noche tiene lugar en la noche. Esta dinámica ofrece más oportunidades de participación y mantiene la expectativa de los jugadores a lo largo de la jornada.

Este chance se ha consolidado como una opción recurrente para miles de apostadores que, con pocos números, sueñan con cambiar su suerte y obtener un premio significativo.

Gracias a esta doble jornada, muchos jugadores pueden probar fortuna en ambos sorteos, ya sea repitiendo sus números de confianza o modificándolos según fechas especiales, combinaciones habituales o simples corazonadas.

El monto del premio en El Sinuano varía de acuerdo con el tipo de apuesta realizada y el valor jugado.

Resultados del sorteo 13.249 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 9737.

Número ganador de cinco cifras: 9737-6.

Resultados del sorteo 13.250 de la lotería El Sinuano Noche