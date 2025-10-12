Suscribirse

Loterías

Resultados de El Sinuano Día y Noche: números ganadores en el sorteo del domingo 12 de octubre

Este es uno de los juegos tradicionales en la costa Caribe colombiana, con sede principal en Montería, Córdoba.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
12 de octubre de 2025, 7:43 p. m.
El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias
El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias | Foto: Getty Images

Se conocieron los números ganadores de El Sinuano para este domingo, 12 de octubre de 2025. Como es habitual, se llevaron a cabo las dos versiones diarias de este juego: El Sinuano Día a las 2:30 de la tarde y El Sinuano Noche después de las 8:30 p. m.

Contexto: Chontico Día y Noche del 12 de octubre de 2025: estos son los números ganadores

En el sorteo se sacan cuatro balotas en total y una extra que es conocida entre los apostadores como ‘la quinta’.

Resultados del sorteo El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 7606
  • Número ganador de cinco cifras: 7606-1
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA DOMINGO 12 de Octubre de 2025

Resultados del sorteo El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente

Últimos resultados de El Sinuano Día

  • 11 de octubre de 2025: 6952
  • 10 de octubre de 2025: 6241
  • 9 de octubre de 2025: 9733
  • 8 de octubre de 2025: 1002
  • 7 de octubre de 2025: 7973

Últimos resultados de El Sinuano Noche:

  • 11 de octubre de 2025: 0715
  • 10 de octubre de 2025: 0498
  • 9 de octubre de 2025: 3986
  • 8 de octubre de 2025: 0243
  • 7 de octubre de 2025: 7129

El próximo sorteo de El Sinuano se llevará a cabo este lunes festivo, 13 de octubre de 2025, cumpliendo nuevamente con sus dos versiones.

Desde su origen, El Sinuano tiene un objetivo con la comunidad: entretener a través del juego legal y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento del sistema hospitalario regional.

Su nombre es un homenaje al río Sinú, eje vital del departamento y símbolo de la identidad en el departamento de Córdoba.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fecode y centrales obreras anuncian jornada de movilización para defender las reformas sociales del Gobierno Petro

2. 500 mil nuevos peces sembrados en Arjona y Mahates para dinamizar la economía en Bolívar

3. Gustavo Petro dice que quiere demandar al gobierno Trump: busca abogado “norteamericano y libertario”

4. Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, y su agrupación sufren un grave accidente: este es su estado de salud

5. Gustavo Petro acusa a Donald Trump de vetarlo de la firma de paz sobre Gaza y le lanza un duro mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sinuano díaSinuano NocheLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.