Resultados de El Sinuano Día y Noche: números ganadores en el sorteo del domingo 12 de octubre

Se conocieron los números ganadores de El Sinuano para este domingo, 12 de octubre de 2025. Como es habitual, se llevaron a cabo las dos versiones diarias de este juego: El Sinuano Día a las 2:30 de la tarde y El Sinuano Noche después de las 8:30 p. m.

En el sorteo se sacan cuatro balotas en total y una extra que es conocida entre los apostadores como ‘la quinta’.

Resultados del sorteo El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 7606

Número ganador de cinco cifras: 7606-1

Resultados del sorteo El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

Últimos resultados de El Sinuano Día

11 de octubre de 2025: 6952

10 de octubre de 2025: 6241

9 de octubre de 2025: 9733

8 de octubre de 2025: 1002

7 de octubre de 2025: 7973

Últimos resultados de El Sinuano Noche:

11 de octubre de 2025: 0715

10 de octubre de 2025: 0498

9 de octubre de 2025: 3986

8 de octubre de 2025: 0243

7 de octubre de 2025: 7129

El próximo sorteo de El Sinuano se llevará a cabo este lunes festivo, 13 de octubre de 2025, cumpliendo nuevamente con sus dos versiones.

Desde su origen, El Sinuano tiene un objetivo con la comunidad: entretener a través del juego legal y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento del sistema hospitalario regional.