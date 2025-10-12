Loterías
Resultados de El Sinuano Día y Noche: números ganadores en el sorteo del domingo 12 de octubre
Este es uno de los juegos tradicionales en la costa Caribe colombiana, con sede principal en Montería, Córdoba.
Se conocieron los números ganadores de El Sinuano para este domingo, 12 de octubre de 2025. Como es habitual, se llevaron a cabo las dos versiones diarias de este juego: El Sinuano Día a las 2:30 de la tarde y El Sinuano Noche después de las 8:30 p. m.
En el sorteo se sacan cuatro balotas en total y una extra que es conocida entre los apostadores como ‘la quinta’.
Resultados del sorteo El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 7606
- Número ganador de cinco cifras: 7606-1
Resultados del sorteo El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: pendiente
- Número ganador de cinco cifras: pendiente
Últimos resultados de El Sinuano Día
- 11 de octubre de 2025: 6952
- 10 de octubre de 2025: 6241
- 9 de octubre de 2025: 9733
- 8 de octubre de 2025: 1002
- 7 de octubre de 2025: 7973
Últimos resultados de El Sinuano Noche:
- 11 de octubre de 2025: 0715
- 10 de octubre de 2025: 0498
- 9 de octubre de 2025: 3986
- 8 de octubre de 2025: 0243
- 7 de octubre de 2025: 7129
El próximo sorteo de El Sinuano se llevará a cabo este lunes festivo, 13 de octubre de 2025, cumpliendo nuevamente con sus dos versiones.
Desde su origen, El Sinuano tiene un objetivo con la comunidad: entretener a través del juego legal y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento del sistema hospitalario regional.
Su nombre es un homenaje al río Sinú, eje vital del departamento y símbolo de la identidad en el departamento de Córdoba.