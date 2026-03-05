Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los número ganadores de este jueves, 5 de marzo de 2026

Como es habitual, este jueves 5 de marzo de 2026 se realizaron los dos sorteos de la lotería La Antioqueñita, uno de los juegos de azar más populares en Colombia.

En esta ocasión, la combinación ganadora de La Antioqueñita en su sorteo de la mañana fue el número 2539, acompañado por la balota conocida como “La Quinta”, número 8.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 5 de marzo de 2026

Número ganador: 2539

Quinta balota: 8

En esta edición de La Antioqueñita juega todos los días: de lunes a sábado a las 10:00 a. m., mientras que los domingos y festivos se lleva a cabo a las 12:00 p.m.

Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, 5 de marzo de 2026

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Sobre las 4:00 de la tarde se realiza el segundo sorteo diario de La Antioqueñita.

¿Cómo se juega La Antioqueñita?

La modalidad de juego de esta lotería consiste en cuatro cifras que ofrecen la posibilidad de ganar cuando aciertan con el número o combinación ganadora.

Además, a estas cuatro cidras ha incorporado una modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’ para aumentar las opciones de llevarse el premio.

Los premios se dividen según la cantidad de aciertos que se obtengan con el resultado final del sorteo, por lo que se recomienda verificar según la fecha y versión de la lotería.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 4 de marzo de 2026: 9544 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 3 de marzo de 2026: 8795 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 2 de marzo de 2026: 5322 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde