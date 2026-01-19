Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 19 de enero de 2026: conozca las combinaciones ganadoras

Esta lotería brinda dos oportunidades diarias para ganar.

Redacción Loterías
19 de enero de 2026, 3:54 p. m.
Últimos resultados de la Antioqueñita Día y Tarde
La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y tradicionales de Colombia. Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, continúa captando la atención de miles de jugadores que confían en la suerte con la expectativa de obtener atractivos premios.

Su modalidad de juego ofrece dos oportunidades diarias para participar, una en la mañana y otra en la tarde, lo que aumenta las posibilidades de ganar para los apostadores.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este lunes, 19 de enero de 2026, el número ganador fue el 2417, acompañado de la balota La Quinta número 6.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 19 de enero de 2026

  • Número ganador: 2417
  • Quinta balota: 6
Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde, cuyo sorteo se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, 19 de enero de 2026

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 18 de enero de 2026: 1913 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 17 de enero de 2026: 1436 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 16 de enero de 2026: 8667 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 18 de enero de 2026: 4117 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 17 de enero de 2026: 2936 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 16 de enero de 2026: 9293 – Quinta balota: 1

