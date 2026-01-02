Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 2 de enero: conozca si se convirtió en millonario en el segundo día del año

A diario, esta lotería brinda a sus jugadores la oportunidad de llevarse un gran premio que podría cambiarles la vida.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
2 de enero de 2026, 4:15 p. m.
Resultado lotería Antioqueñita
Resultado lotería Antioqueñita Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

La lotería Antioqueñita es una de las apuestas más tradicionales de Colombia. Se sortea diariamente en dos ediciones, Día y Tarde, lo que brinda a sus jugadores más oportunidades de participar y optar por atractivos premios.

La mecánica de este juego de azar es bastante sencilla: cada apostador elige una combinación de cuatro cifras entre 0 y 9. A esta fórmula clásica se sumó recientemente la modalidad ‘La Quinta’, que incorpora una balota adicional y amplía las posibilidades de acceder a premios mayores.

Con esta dinámica, en el sorteo número 6233, de este viernes 2 de enero, la combinación ganadora fue 0150, acompañada por ‘La Quinta’ balota número 2.

Resultados del sorteo 6233 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0150
  • Quinta balota: 2
YouTube video U086YRSdNxg thumbnail

Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Resultado del sorteo 6234 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video 2gH6L2G6mJs thumbnail

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 1 de enero de 2025: 0730 - Quinta balota: 9
  • Sorteo del 31 de diciembre de 2025: 0375 - Quinta balota: 4
  • Sorteo del 30 de diciembre de 2025: 0520 - Quinta balota: 3

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 1 de enero de 2025: 6512 - Quinta balota: 8
  • Sorteo del 31 de diciembre de 2025: 5908 - Quinta balota: 1
  • Sorteo del 30 de diciembre de 2025: 3471 - Quinta balota: 4

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este sábado, 3 de enero, a las 10:00 de la mañana.

