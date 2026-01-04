Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 4 de enero de 2026: estos son los números ganadores

Esta lotería brinda a sus jugadores la oportunidad de llevarse un gran premio que podría cambiarles la vida.


Esta lotería brinda a sus jugadores la oportunidad de llevarse un gran premio que podría cambiarles la vida. Foto: Getty Images y logo oficial La Antioqueñita.

La lotería Antioqueñita es una de las apuestas más tradicionales de Colombia. Se sortea diariamente en dos ediciones, Día y Tarde, lo que brinda a sus jugadores más oportunidades de participar y optar por atractivos premios.

La mecánica de este juego de azar es bastante sencilla: cada apostador elige una combinación de cuatro cifras entre 0 y 9. A esta fórmula clásica se sumó recientemente la modalidad ‘La Quinta’, que incorpora una balota adicional y amplía las posibilidades de acceder a premios mayores.

Con esta dinámica, en el sorteo número 6236, de este domingo 4 enero, la combinación ganadora fue 5651, acompañada por ‘La Quinta’ balota número 6.

Resultados del sorteo 6236 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 5651
  • Quinta balota: 6
Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Resultado del sorteo 6237 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: por determinarse
  • Quinta balota: por determinarse

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Lotería La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025.
Lotería La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025. Foto: Getty Images y logo oficial de la Lotería La Antioqueñita.

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 1 de enero de 2025: 0730 - Quinta balota: 9
  • Sorteo del 31 de diciembre de 2025: 0375 - Quinta balota: 4
  • Sorteo del 30 de diciembre de 2025: 0520 - Quinta balota: 3

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 1 de enero de 2025: 6512 - Quinta balota: 8
  • Sorteo del 31 de diciembre de 2025: 5908 - Quinta balota: 1
  • Sorteo del 30 de diciembre de 2025: 3471 - Quinta balota: 4

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este lunes, 5 de enero, a las 10:00 de la mañana.

Noticias Destacadas