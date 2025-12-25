Lotería

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 25 de diciembre: conozca si fue uno de los ganadores

Estos son los resultados del sorteo.

25 de diciembre de 2025, 6:30 p. m.
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde
Los juegos de azar se han vuelto populares en Colombia con el paso del tiempo, pues cada vez existen nuevas alternativas que permiten que muchos puedan apostar su dinero a la suerte y cumplir el sueño de ser millonarios.

Entre las loterías existentes, se encuentra La Antioqueñita, que es uno de los más emblemáticos y con mayor tradición en el país. Dicho sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, sigue captando la atención de miles de jugadores que confían en su suerte para llevarse grandes premios.

Es importante tener en cuenta que el sorteo tiene dos oportunidades diarias para participar, más exactamente en la mañana y en la tarde. Esto significa que los apostadores pueden tener mayores posibilidades de ganar.

Durante la jornada de este miércoles, 24 de diciembre, se realizó el sorteo de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1. En esta ocasión, el número ganador fue el 0711, acompañado por la balota ‘La Quinta’ número 5.

Resultados del sorteo – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0711
  • Quinta balota: 5

Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también este miércoles a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Resultado del sorteo – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: (Pendiente)
  • Quinta balota: (Pendiente)

A continuación, puede consultar los números ganadores de los tres sorteos anteriores tanto en la edición Día como en la Tarde:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 24 de diciembre de 2025: 2955 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 23 de diciembre de 2025: 6001 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 22 de diciembre de 2025: 0759 – Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 24 de diciembre de 2025: 2871 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 23 de diciembre de 2025: 5539 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 22 de diciembre de 2025: 1335 – Quinta balota: 0

