Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 24 de diciembre: conozca si fue uno de los ganadores en Navidad

La combinación ganadora le otorga un millonario premio a uno de los apostadores de esta lotería.

24 de diciembre de 2025, 3:49 p. m.
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde.
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En Colombia, La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y con mayor tradición. Este sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, sigue captando la atención de miles de jugadores que confían en su suerte para llevarse grandes premios.

Este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para participar: una en la mañana y otra en la tarde, lo que permite a los apostadores duplicar sus posibilidades de ganar.

Durante la jornada de este miércoles, 24 de diciembre, se realizó el sorteo número 6215 de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1. En esta ocasión, el número ganador fue el 2955, acompañado por la balota ‘La Quinta’ número 2.

Resultados del sorteo 6215 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2955
  • Quinta balota: 2
Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también este miércoles a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Resultado del sorteo 6216 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
A continuación, puede consultar los números ganadores de los tres sorteos anteriores tanto en la edición Día como en la Tarde:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 23 de diciembre de 2025: 6001 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 22 de diciembre de 2025: 0759 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 21 de diciembre de 2025: 5529 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 23 de diciembre de 2025: 5539 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 22 de diciembre de 2025: 1335 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 21 de diciembre de 2025: 5174 – Quinta balota: 1

