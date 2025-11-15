Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de hoy sábado, 15 de noviembre: conozca los números ganadores del nuevo sorteo

La Antioqueñita, uno de los sorteos más tradicionales y queridos por los colombianos, volvió a captar la atención de miles de apostadores en la jornada de este sábado 15 de noviembre.

Este popular juego de azar, que se realiza todos los días y ofrece dos ediciones —una en la mañana y otra en la tarde— se ha consolidado como una de las opciones preferidas por quienes buscan tentar a la suerte con la esperanza de llevarse un premio.

Participar es sencillo: los jugadores deben elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9 y realizar su apuesta, quedando a la expectativa del resultado oficial. Para quienes desean aumentar sus probabilidades de obtener una mejor recompensa, existe además la modalidad de La Quinta, que permite agregar una cifra adicional y potenciar el valor del premio en caso de acertar.

El sorteo matutino se realiza cada día a las 10:00 a. m., salvo domingos y festivos, cuando la extracción se traslada a las 12:00 del mediodía. Como es costumbre, miles de personas siguieron la transmisión para conocer si la suerte los acompañaba en esta nueva edición.

En el sorteo de este sábado 15 de noviembre, el número ganador fue 5305, acompañado por la balota de La Quinta número 2. Quienes hayan acertado estas cifras deberán verificar el monto exacto de su premio según el valor apostado y la modalidad con la que jugaron.

Resultados del sorteo 6137 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 5305

Quinta balota: 2

Si en esta oportunidad no tuvo suerte, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde, cuyo sorteo se realiza a las 4:00 p. m.

Resultado del sorteo 6138 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente