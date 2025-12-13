Suscribirse

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: números ganadores del 13 de diciembre de 2025

Este sábado se realizaron los dos sorteos a las 10:00 de la manaña y 4:00 de la tarde, respectivamente.

Redacción Loterías
13 de diciembre de 2025, 5:13 p. m.
Transmisión de La Antioqueñita este sábado 13 de diciembre.
Como es habitual, este sábado se realizaron los dos sorteos del chance La Antioqueñita. Estos son los números ganadores de ambas versiones, consulte si fue uno de los afortunados.

Resultados del sorteo 6193 de La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 9182
  • Quinta balota: 9
La Antioqueñita Día juega todos los días en los siguientes horarios:

Lunes a sábado a las 10:00 a. m.

Domingos y festivos a las 12:00 m

Resultados de La Antioqueñita Tarde

Sobre las 4:00 de la tarde se realizó el segundo sorteo diario de La Antioqueñita, identificado con el número 6193.

Estos fueron los números ganadores

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente

¿Cómo se juega el chance La Antioqueñita?

La Antioqueñita es un juego de chance de cuatro cifras que ofrece la posibilidad de ganar al acertar la combinación del número ganador. Recientemente, ha incorporado una modalidad adicional conocida como ‘la quinta’ para aumentar las opciones de llevarse el premio.

Para ganar el premio mayor debe acertar los cuatro números en su posición exacta. Los demás premios se reparten entre los que acierten tres o dos cifras.

El sorteo se transmite diariamente a través del canal Teleantioquia en sus horarios habituales.

La Antioqueñita Día:

Lunes a Sábado a las 10:00 a. m.

Domingos y festivos a las 12:00 m

La Antioqueñita Tarde:

Todos los días a las 4:00 p. m.

