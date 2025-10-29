Resultados de la Lotería Antioqueñita Día y Tarde: verifique si su número fue el ganador del sorteo del miércoles 29 de octubre

La Lotería Antioqueñita es un sorteo muy popular en Colombia que se juega principalmente en el departamento de Antioquia y cuenta con dos modalidades: Antioqueñita Día o Antioqueñita 1 y Antioqueñita Tarde o Antioqueñita 2.

Para este miércoles, 29 de octubre de 2025, jugó el sorteo número 6103 de la Antioqueñita Día, dando como resultado la combinación ganadora 5068, acompañada por ‘la quinta’ número 3.

Con esta nueva cifra, los apostadores de la Antioqueñita tienen la posibilidad de ganar grandes premios. Para jugar solo se deben elegir cuatro números del 0 al 9, luego consultar los resultados y descubrir si la suerte estuvo a su favor.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 29 de octubre de 2025

Número ganador: 5068

Quinta balota: 3

Los resultados se transmiten por canales regionales como Teleantioquia y también se pueden consultar en plataformas especializadas en resultados de loterías.

Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, 29 de octubre de 2025

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Recuerde que la Antioqueñita Tarde se juega todos los días a las 4:00 p.m., incluyendo domingos y festivos, brindando más oportunidades de ganar a sus fieles apostadores, que anhelan hacer realidad su sueño de obtener un excelente premio.

Si aún no sabe cuáles fueron los resultados de los tres últimos sorteos de la Antioqueñita en sus dos ediciones, a continuación podrá consultarlos:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 28 de octubre de 2025: 1058 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 27 de octubre de 2025: 6826 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 26 de octubre de 2025: 9361 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde