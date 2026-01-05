Resultados de la lotería Chontico: conozca los números ganadores de este lunes 5 de enero

La lotería Chontico, que se lleva a cabo en dos ediciones durante el día: Chontico día y Chontico Noche, es considerada una de las más populares en el sur del país. Con una larga tradición y un amplio reconocimiento, este juego de azar se ha convertido en una opción favorita para ganar millonarios premios.

En su primera edición, esta lotería se juega todos los días (incluyendo domingo y feriados) a la 1:00 p.m., invitando a los apostadores a participar en una dinámica sencilla, que consiste en adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifras.

Esas cifras pueden ser seleccionadas por el jugador o generadas aleatoriamente por la máquina expendedora de billetes y, en el sorteo, el orden de los números extraídos es crucial para determinar los diferentes premios.

Resultados de la Lotería Chontico Día este lunes, 5 de enero de 2026

Premio mayor: 1969 - 0

Tres últimas cifras: 969

Dos últimas cifras: 69

Número completo: 1969

Última cifra: 0

Resultados de la Lotería Chontico Noche este lunes, 5 de enero de 2026

Premio mayor:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Número completo:

Última cifra:

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se llevará a cabo el día martes 6 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de esta lotería, en ambas ediciones, a continuación encontrará un resumen que le podría ser muy útil para verificar si acertó en alguna de las combinaciones ganadoras.

Chontico Día

4 de enero de 2026: 2109 - 0

3 de enero de 2026: 9782 - 0

2 de enero de 2026: 9336 - 1

Chontico Noche