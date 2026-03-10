Loterías

Resultados de la Lotería Cruz Roja del martes, 10 de marzo de 2026

Se jugaron 10.000 millones de pesos.

Redacción Loterías
10 de marzo de 2026, 10:59 p. m.
Sorteo 3144 de la Lotería de la Cruz Roja.
El más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja se jugó este martes 10 de marzo de 2026, donde entregó su premio mayor a un nuevo apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3144 de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 8519 de la serie 163
Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 3 de marzo de 2026: número 1348, con la serie 267
  • 24 de febrero de 2026: número 1348, la serie 267
  • 17 de febrero de 2026: número 6420, con la serie 312

El próximo sorteo jugará el martes 17 de marzo de 2026, a partir de las 10:55 de la noche.